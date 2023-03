Carregar reprodutor de áudio

O GP da Emilia Romagna, que ocorre em maio, foi escolhido como o primeiro local para apresentar um novo formato de classificação da Fórmula 1, conforme apurado pelo Motorsport.com.

Como parte de um esforço para reduzir o número de pneus que são trazidos aos GPs, em duas corridas deste ano um experimento ocorrerá para um novo formato de qualificação.

O número de conjuntos de pneus disponíveis para cada piloto para o fim de semana será reduzido de 13 para 11, e haverá uma nova abordagem para o quali.

Atualmente, os pilotos são totalmente livres para escolher quais pneus serão usados nos três segmentos de qualificação, mas nesses dois eventos os compostos serão obrigatórios.

Os pilotos serão forçados a usar pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3. Se alguma das sessões for com chuva, a escolha dos pneus ficará livre.

Sob o experimento, os pilotos terão acesso a três conjuntos de duros, quatro conjuntos de médios e quatro de macios durante todo o fim de semana.

O plano é ter seis conjuntos de pneus disponíveis para a classificação e cinco para fazer malabarismos entre a treinos livres e a corrida.

Embora ainda não tenha havido confirmação oficial, fontes revelaram ao Motorsport.com que o fim de semana da Emilia Romagna, de 18 a 21 de maio, será o primeiro evento escolhido.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O segundo provavelmente ocorrerá após as férias de verão, que dará a Pirelli e as equipes tempo para analisar se os experimentos funcionaram e se o formato puder se tornar regra a partir de 2024.

A análise inicial de engenheiros sugere que as equipes provavelmente usariam um conjunto de pneus macios no TL2 e um no TL3 - para garantir dois conjuntos de macios para o Q3.

As equipes que não chegarem ao Q3, portanto, teriam acesso a mais dois conjuntos de pneus macios para a corrida - algo que poderia ser especialmente benéfico em algumas pistas.

A FIA anunciou nesta semana que um convite para concurso para o contrato de fornecimento da F1 para 2025, 2026 e 2027 será lançado nas próximas semanas.

