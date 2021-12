F1: Alonso volta a exaltar Verstappen em Abu Dhabi: excepcional

Fernando Alonso voltou a exaltar o talento de Max Verstappen após a classificação da Fórmula 1 em Abu Dhabi: "Ele é excepcional."

A Mercedes chegou no Yas Marina Circuit como favorita após o bom desempenho apresentado nos treinos livres. No entanto, a Red Bull surpreendeu ao fazer um ótimo trabalho de equipe com Sergio Pérez dando um vácuo a Max Verstappen.

A ajuda de Checo a Max impulsionou o candidato ao título de 2021 para a conquista da pole.

Questionado sobre a volta que deu a Verstappen a pole position, Alonso voltou a elogiar a performance do holandês.

"Inacreditável. Honestamente inacreditável. Ele é excepcional."

Apesar afirmar que não torce para ninguém na disputa pelo título de 2021, o espanhol já havia defendido recentemente que o holandês da Red Bull estava "um passo à frente de todos" neste ano.

"Todos viram aquela volta em Jeddah, até que ele acertasse o muro na última curva. Aquela volta era de Max e não da Red Bull. Então, de certo modo, essa é a minha opinião. A Mercedes merece o campeonato de construtores porque o carro é superior. E Max no geral do ano, está guiando um passo à frente de todos".

Alonso, no entanto, deixou claro que não torcia para Verstappen: "Não é que eu apoie Max. Acho que ele merece, acho que ele está guiando aquela Red Bull em outro nível".

