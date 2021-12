Valtteri Bottas diz que está "pronto para sacrificar minha corrida ideal" em Abu Dhabi para ajudar Lewis Hamilton na luta pelo título da Fórmula 1.

A Mercedes chegou à classificação para o GP de Abu Dhabi como favorita após o bom ritmo apresentado nos treinos livres, mas a Red Bull surpreendeu ao fazer um trabalho de equipe excelente com Sergio Pérez dando um vácuo a Max Verstappen, uma ajuda que o impulsionou para a conquista da pole.

Hamilton conseguiu ficar com a segunda posição, enquanto Bottas não conseguiu passar do sexto lugar, colocação muito mais atrás do que o esperado.

Depois da classificação, o piloto finlandês afirmou que o seu W12 já não tinha ritmo: "De alguma forma cheguei ao limite no Q2, acho que fiz a minha melhor volta e não podia melhorar mais. Senti isso quanto mais tentava."

Questionado sobre o jogo de equipe que fizeram na Red Bull que permitiu que Verstappen garantisse a pole, Bottas reconheceu que não havia pensado nisso porque "geralmente pode dar errado para pelo menos um dos pilotos".

"Nunca planejamos fazer isso porque geralmente pode dar errado para pelo menos um dos pilotos. Nós apenas nos concentramos em fazer boas voltas e ter um bom ritmo. Mas para ser honesto, acho que a Red Bull encontrou um pouco mais ritmo no Q3 do que pensávamos, por isso foi um pouco surpreendente."

Por fim, Bottas disse que estaria disposto a sacrificar sua corrida se fosse necessário ajudar seu companheiro de equipe.

"Estou disposto a sacrificar minha corrida ideal porque realmente queremos os dois títulos e quero deixar a Mercedes com os dois campeonatos mundiais. Com certeza farei a minha parte para obter os dois títulos", concluiu.

Bottas e Hamilton na classificação de Abu Dhabi 2021:

