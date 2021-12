Nikita Mazepin está fora do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 deste domingo após testar positivo para Covid-19. A Haas confirmou a informação horas antes da prova no circuito de Yas Marina.

"O piloto da Haas, Nikita Mazepin, testou positivo para Covid-19 no Circuito de Yas Marina antes do GP de Abu Dhabi deste domingo", anunciou a equipe. "Por isso a equipe lamenta informar que ele não poderá participar da corrida".

"Nikita está fisicamente bem, estando assintomático, mas agora entrará em isolamento, seguindo as normas das autoridades sanitárias, com a saúde sendo a prioridade para todas as partes envolvidas. A Haas deseja melhoras a Nikita e mal podemos esperar por seu retorno na pré-temporada 2022".

Como Mazepin participou da classificação de ontem, a Haas não poderá substituí-lo para esta corrida, deixando Mick Schumacher como o único representante da equipe em Abu Dhabi.

"Não haverá nenhum piloto substituto de acordo com o Artigo 31.1 do Regulamento Desportivo de 2021 da Fórmula 1, que proíbe qualquer piloto de participar de uma corrida sem ter integrado pelo menos uma sessão prática", comunicou a F1.

"Os procedimentos delimitados pela FIA e a Fórmula 1 garantem que isso não criará maiores impactos ao GP de Abu Dhabi".

Mazepin é o segundo piloto a testar positivo para Covid-19 neste ano. Kimi Raikkonen, que se despede das pistas hoje, ficou de fora dos GPs da Holanda e da Itália pelo mesmo motivo. Isso faz com que a temporada de estreia do russo na F1 chegue ao fim mais cedo, tendo como melhor resultado uma 14ª posição no Azerbaijão.

No sábado, Mazepin fez uma revisão de sua temporada em uma coletiva, classificando sua campanha com uma nota 4 em um total de 5.

"Diria que quatro por me manter ali, porque em alguns momentos o ano foi muito difícil. Diria que um três pela adaptação, que não foi meu ponto forte, e sigo melhorando nisso".

F1 AO VIVO: Verstappen CRAVA Hamilton e sai da pole na FINAL em ABU DHABI; assista debate do 'quali'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: