A relação de Otmar Szafnauer e Esteban Ocon é de longa data, o chefe de equipe trabalhou ao lado do francês na Force India e Racing Point durante as temporadas de 2017 e 2018 da Fórmula 1 quando o piloto se envolveu em vários acidentes polêmicos com Sergio Pérez. No último ano, Otmar esteve à frente da Alpine e viu Ocon viver momentos de tensos com seu companheiro de equipe Fernando Alonso, principalmente em Interlagos, onde a tensão atingiu níveis muito altos.

Com esse histórico, o diretor romeno espera que Ocon tenha aprendido com as lições do passado e está confiante de que essas polêmicas não se repetirão com seu novo parceiro, o também francês Pierre Gasly, personagem no qual Esteban já teve seus altos e baixos no passado.

"Você provavelmente precisa tomar melhores decisões quando seu companheiro de equipe está ao seu lado, porque você não ganha uma corrida na primeira volta", explicou o chefe da Alpine. "E se você for agressivo contra um adversário e ambos forem eliminados, ambos perderão. Se você for agressivo contra seu companheiro de equipe e ambos forem eliminados, adivinhe quem perde? O time. Então, sim, trata-se de tomar melhores decisões."

Questionado se a mensagem de que a equipe está acima de tudo chegou a Ocon, Szafnauer disse: "Chegou. E se precisarmos lembrá-lo disso, ficarei feliz em lembrá-lo".

Depois de encontrá-lo novamente na temporada passada, após três anos em que seus caminhos se separaram, Szafnauer reconheceu que o francês melhorou como piloto em geral. Como exemplo, deu a vitória de Esteban Ocon no GP da Hungria de 2021, após aguentar intensa pressão de Sebastian Vettel ao longo da corrida, bem como a quarta colocação no GP do Japão de 2022, onde seu rival foi nada mais e nada menos do que Lewis Hamilton.

"Ele está definitivamente mais maduro", disse o diretor dos franceses. "Ele tem um entendimento melhor. Acho que o que realmente gosto em Esteban é que sob pressão ele não costuma cometer erros. Eu vi quando ele venceu Vettel, eu estava lá, tínhamos um carro mais rápido e ele não cometeu erros."

"Acho que foi ainda mais impressionante para mim o que ele fez no molhado, em Suzuka, não é uma pista fácil, com Lewis atrás, em um carro mais rápido que o seu e ele terminou a frente. Isso para mim é impressionante. Amadureceu, melhorou desse ponto de vista e é rápido. Ele pode melhorar mais? Sim, vamos trabalhar para melhorá-lo em algumas áreas", concluiu Otmar Szafnauer.

