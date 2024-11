Depois de muitos capítulos da novela entre Alpine e a Renault, a equipe francesa da Fórmula 1 confirmou que passará a usar motores da Mercedes a partir de 2026. O acordo, como informa o comunicado oficial, será válido por múltiplos anos.

A Renault, empresa controladora da Alpine, decidiu formalmente no final de setembro prosseguir com os planos de abandonar seu programa de motores em Viry-Chatillon, na França, que vinha trabalhando no desenvolvimento de novas unidades de potência para a revisão dos regulamentos de 2026.

Se tornou de conhecimento público que Luca de Meo, chefe da Renault, e seu conselheiro, Flavio Briatore, tinham um acordo já planejado para se tornarem uma equipe-cliente da Mercedes. Agora, eles conseguiram firmar o contrato nesta terça-feira.

A declaração da equipe também anunciou que a Alpine mudaria para caixas de câmbio Mercedes, o que ajudará a suavizar a integração das unidades de potência da marca alemã na traseira do chassi 2026 da equipe de Pierre Gasly e, futuramente, Jack Doohan.

"A BWT Alpine Formula One Team, a Mercedes-AMG High Performance Powertrains e a Mercedes-Benz Grand Prix firmaram acordos de unidade de potência e caixa de câmbio desde o início do Campeonato Mundial de F1 da FIA de 2026", compartilhou a equipe.

"O acordo plurianual fará com que a Mercedes-Benz forneça unidades de potência à BWT Alpine Formula One Team durante a nova era regulamentar, de 2026 até pelo menos 2030. Juntamente com a unidade de potência, a BWT Alpine Formula One Team também será fornecida com caixas de câmbio Mercedes da temporada de 2026".

Graças ao pódio duplo no GP de São Paulo, a Alpine conseguiu assumir a sexta colocação na tabela de construtores, o que pode lhe render uma quantia de dinheiro extra importante para a próxima campanha.

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O Motorsport.com apurou que a Alpine pretende voltar a produzir suas próprias caixas de câmbio a partir de 2027, em vez de abandonar totalmente seu programa de transmissão como parte de uma revisão mais ampla encomendada por sua nova administração.

A equipe assumirá efetivamente a linha de fornecimento atualmente em vigor para a Aston Martin, que mudará de motores Mercedes para Honda em 2026. A McLaren e Williams continuarão a ser parceiros dos alemães na era das novas regras, mantendo o número de compradores dos motores da fábrica de Brixworth estão em quatro equipes, incluindo a própria equipe de trabalho da Mercedes.

Ao falar sobre as mudanças internas na fábrica da equipe em Enstone, Briatore disse à Sky Itália: "Este ano fizemos muita 'limpeza' e continuaremos a fazê-lo. Acabamos de dar um verdadeiro passo evolutivo para não atrapalhar o 2025 projeto, e o passo que demos é claramente na direção de 2025".

O novo chefe da equipe, Oliver Oakes, acrescentou que as maiores mudanças na equipe ocorrerão antes do próximo ano e na redefinição crucial dos regulamentos de 2026.

"Acho que, no momento, não há nada que vá mudar drasticamente entre agora e o final do ano", disse Oakes. "Acho que a verdadeira jornada é como passaremos pelas próximas fases".

"Há muito apoio de Luca e Flavio e, na verdade, acho que isso é algo que me deixa muito animado. Só estou percebendo que leva muito tempo. Nada é tão rápido quanto você espera".

"É preciso ter paciência e também construir confiança, porque esta equipe passou por muita coisa nos últimos anos. Precisamos ter certeza de que daremos sempre os passos certos".

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!