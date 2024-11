Mais um ano de vendas para o GP de São Paulo de Fórmula 1 se iniciou e mais uma vez os fãs precisaram passar por uma maratona para tentar garantir um ingresso para o maior evento do automobilismo mundial.

A venda para o público geral aconteceu nesta segunda-feira, a partir das 12h (Brasília), mais de um ano antes da corrida programada para novembro de 2025. Contudo, assim como nos anos anteriores, quem tentou garantir um lugar não saiu satisfeito com a plataforma de vendas, Eventim.

Uma das reclamações mais recorrentes, além dos ingressos aparecem como esgotados cerca de 2 minutos após o início das vendas, foi que mesmo com tickets disponíveis, não era possível colocá-los no carrinho para finalizar a compra, conforme relatam a engenheira mecânica Cândida Vaz, a médica Aline Souza e a enfermeira Paula Lisboa.

"A fila foi bem rápida, entrei às 12h03 e ainda mostrava alguns ingressos disponíveis para compra, mas toda vez que eu selecionava um, aparecia uma nova fila. Depois ficava aparecendo disponível, só que quando eu selecionava, dizia que já estava esgotado. No fim, consegui selecionar só um ingresso - e precisava de dois - e mesmo assim ele não ia para o carrinho", destacou Cândida.

"Foi bem ruim o processo de compra. Eu e minhas amigas fizemos um grupo para alinharmos quem estaria disponível no horário da abertura das vendas; Estávamos logadas no site desde às 11h da manhã, atualizamos o site às 11h58, entrei na fila às 12h03 e só consegui acesso à área de compra ao 12h13. Os ingressos iam e voltavam o tempo todo, mas não conseguimos finalizar a compra", lamentou Aline.

"O horário que abre as vendas é péssimo, eu estou de plantão hoje (sou enfermeira) e por sorte não tive paciente e consegui me organizar pra focar nisso, mas quando abriu já não tinha nada disponível. Ficamos aguardando na fila de espera e com menos de 10 minutos já estava tudo esgotado. Tentamos atualizar o site para ver se retornava, mas nada acontecia. Tem sido exatamente assim os últimos anos, frustrante! Ano passado não consegui pelo mesmo motivo. É uma pena a organização do evento falhar em todos os quesitos principalmente na organização de venda com o ingresso estando tão caro!", declarou Paula.

Além dos problemas citados, um site idêntico ao da plataforma oficial foi criado, o que levou muitas pessoas a comprarem ingressos falsos achando que tinha adquirido os tickets originais, como relata a estudante de jornalismo Sophia Araújo.

"Hoje eu estava na guerra para conseguir os ingressos e meus amigos passaram a me ajudar. Um deles, quando entrou em um site idêntico ao da Eventim, estava dando R$420,00 a meia entrada do setor R, que é R$920,00. O layout do site era extremamente parecido, mas eles falaram sobre a instabilidade no pagamento via cartão e que era para você pagar em pix e já gerava um código. Eu só identifiquei era era falso porque já sabia o valor da meia-entrada do setor R e o pagamento ser apenas em pix", evidenciou Sophia.

Além da oportunidade de não poder comparecer ao evento - que em 2024 contou com quase 300 mil espectadores durante os três dias - fica a frustação de fazer outras pessoas passarem pela mesma situação.

"Eu estava com vários computadores no site. Queria dois ingressos inteira para o setor M, no fim, qualquer um eu aceitaria, tentei até os mais caros e não deu. O que mais me deixa triste, além de não conseguir o meu ingresso, é fazer conteúdo sobre, postar e animar outras pessoas do meu círculo para ir e eles terem essa experiência negativa com o evento", encerra a consultora Débora Verones.

Procurada pela reportagem, a organização do GP declarou: "Não houve caos. Abrimos hoje a venda e os ingressos esgotaram rapidamente. A demanda foi muito maior do que número de ingressos disponíveis para o GP. Não dá para atender todo mundo".

Procurada pelo Motorsport.com, a Eventim não respondeu ao contato da reportagem. O espaço segue aberto para esclarecimentos por parte da plataforma de venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1.

