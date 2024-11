F1: FIA inocenta Red Bull após investigações sobre 'babador'

O Motorsport.com apurou que a FIA realizou uma investigação detalhada na fábrica da Red Bull em Milton Keynes para apurar as acusações do 'babador', o polêmico ajustador dianteiro que estaria sendo usada de maneira ilegal na Fórmula 1.

A Red Bull se viu no centro de uma intriga nas últimas semanas por causa de uma ferramenta que havia colocado em seu carro para levantar e abaixar a bandeja.

As equipes rivais estavam preocupadas com o fato de que o ajustador poderia ter sido usado para alterar a altura da bandeja dianteira entre a classificação e a corrida - o que seria uma violação das regras do parque fechado.

Quando o problema surgiu antes do GP dos Estados Unidos, a FIA agiu rapidamente para adicionar um selo ao dispositivo, de modo que ele não pudesse ser ajustado quando os carros estivessem no parque fechado.

Mas isso não impediu os questionamentos de alguns rivais, que achavam que o possível uso histórico do sistema precisava ser analisado para se ter certeza de que a Red Bull não havia violado as regras em etapas anteriores.

No entanto, a FIA insistiu que não havia nenhuma evidência de que o sistema tivesse sido usado ilegalmente e que seria difícil tentar verificar o uso anterior nos últimos dois anos.

Seu diretor de monopostos, Nikolas Tombazis, disse em Austin: "É difícil provar retroativamente exatamente o que aconteceu antes, e não acreditamos que tenhamos a capacidade de investigar dois anos de situação".

"Sinceramente, posso dizer com total certeza se houve alguma irregularidade? Não. Posso dizer que o assunto está encerrado? Sim, com certeza".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

No entanto, isso não foi suficiente para acalmar as preocupações dos concorrentes da Red Bull, com a McLaren e a Mercedes expressando descontentamento com a situação e pedindo à FIA que faça mais para ter certeza de que nada de errado aconteceu.

O CEO da McLaren, Zak Brown, pediu que a FIA entrevistasse a equipe da Red Bull para aprofundar o assunto, enquanto o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que esperava uma intervenção do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Perguntado sobre a alegação inicial da FIA de que se tratava de um assunto "encerrado", Wolff disse: "Não posso falar pela FIA de forma alguma. Não posso falar por Nikolas. Obviamente, isso é algo que não está sendo visto há muito tempo".

"Mas acho que a liderança da FIA vai dar uma olhada nisso e dizer: 'O que estamos fazendo com isso?'"

Sabe-se que a FIA concordou em fazer uma investigação maior e após o GP de São Paulo, início os trabalhos para ter certeza de que a Red Bull não estava escondendo nada.

Isso culminou em uma visita à fábrica da equipe em Milton Keynes, na semana passada, por funcionários seniores da FIA para analisar detalhadamente a situação em torno do ajustador do para-choque dianteiro. Fontes indicaram que a visita incluiu a análise de dados, do carro, de desenhos de projeto e conversas com funcionários relevantes.

Após essa visita, a FIA disse agora que a Red Bull recebeu a liberação total e que o órgão regulador está convencido de que o dispositivo nunca foi usado fora dos regulamentos.

Em um comunicado, ela disse: "A FIA analisa e inspeciona regularmente a conformidade com os regulamentos técnicos, esportivos e financeiros das equipes de F1, e isso pode envolver verificações pontuais no circuito ou inspeções e investigações nas fábricas das equipes".

"Da mesma forma, é prerrogativa das equipes de F1 levar ao conhecimento da FIA quaisquer preocupações sobre a conformidade de seus concorrentes com os regulamentos, e esse fenômeno é claramente intensificado em campeonatos em que pode haver uma competição mais acirrada pelo prêmio final, como foi o caso em 2024".

"A FIA leva esses problemas muito a sério e procura investigá-los, além de todas as verificações regulares que realiza durante um fim de semana de corrida e depois".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Como parte desse processo de avaliação, os representantes técnicos da FIA visitaram a sede da Red Bull Racing para investigar em profundidade as alegações recentes sobre o design do assoalho dianteiro e seu uso. Essa investigação concluiu que não houve nenhuma violação e, portanto, confirmou a posição adotada pela FIA durante o GP dos Estados Unidos em Austin".

Questão do resfriamento dos pneus também encerrada

Além da controvérsia sobre o ajustador do para-choque dianteiro da Red Bull, a FIA também se viu envolvida em intrigas técnicas sobre supostos truques de resfriamento de pneus.

Antes do GP de São Paulo, surgiram suspeitas de que várias equipes poderiam estar injetando água nos pneus para ajudá-los a esfriar, o que melhoraria seu desempenho durante as corridas. O principal time suspeito seria a McLaren.

As alegações surgiram em meio a afirmações de que marcas de umidade e água foram vistas em alguns aros de rodas depois que os pneus foram retirados após o GP de Singapura.

A FIA conduziu investigações sobre esse assunto no Brasil, com Tombazis verificando pessoalmente os pneus e os aros quando foram desmontados após a corrida de velocidade em Interlagos.

Como não foram encontradas evidências de nada de anormal, a FIA também concluiu que está convencida de que nenhuma equipe estava violando as regras nessa frente.

Um comunicado da FIA acrescentou: "Paralelamente, a FIA investigou, durante o último GP de São Paulo, alegações recentes de que os competidores poderiam ter usado água para controlar o superaquecimento dos pneus. Não foi encontrada nenhuma evidência que sugerisse qualquer comportamento irregular".

"Consideramos ambos os assuntos encerrados, mas continuaremos a monitorar a situação em detalhes".

FINAL da MotoGP: REPUTAÇÃO de Pecco, JORNADA de Martín e TUDO que está em jogo além do título de '24

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa o que ainda está em jogo na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!