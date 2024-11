Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que irá correr pela Sauber em 2025, contou como o agente e bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso, o ajudou na conquista da F3. Bortoleto também contou, no podcast oficial da categoria, F1 Nation, o contato com o futuro colega de equipe, Nico Hulkenberg, e as inspirações na F1.

O paulistano revelou que começou a ser agenciado por Alonso e sua empresa, A14 Manageament, em 2022 e que o espanhol foi de grande ajuda para o futuro Sauber ainda na F3, em que ele ganhou em seu primeiro ano na categoria de formação.

"Sim, quero dizer, começamos a trabalhar no final de 2022, meados do final de 2022 - e ele me ajudou muito na parte de direção, no início, sabe, da F3, porque tudo é novo, sabe, é um novo formato de fim de semana de corrida. Você tem muito menos treinos do que em outras séries".

"Então, basicamente, você tem um treino de 30 minutos que ninguém faz, na verdade, 30 minutos, porque todos estão esperando no box para sair com a melhor posição possível na pista".

"Então, você dá umas três ou quatro voltas no treino e depois vai para a classificação, e ter Fernando naquele momento, acho que foi legal, porque eu costumava fazer muitas perguntas a ele sobre as condições da pista depois que ele pilotava, ou coisas que ele testou com a F1 e que funcionaram".

Apesar das dicas da pista, que foram de muita ajuda ao então estreante da F3, Bortoleto afirmou que a agência não é apenas de Alonso, mas de toda uma equipe que ajuda o brasileiro.

"Obviamente, nem tudo funciona na F3 também, mas, na época, ele me disse muitas coisas que me ajudaram. Então, acho que isso foi positivo. E também, você sabe, como lidar com um fim de semana de F1, como lidar com a mídia naquele momento, coisas assim. Mas não é só ele".

"Sabe, as pessoas sempre falam sobre Fernando, Fernando, Fernando, mas há um grupo de pessoas na A14, Alberto e Albert, que também são os dois proprietários, e eles estavam mais envolvidos do que Fernando, porque Fernando estava correndo, ele precisava se concentrar nisso".

"Mas, você sabe, muitas pessoas estão envolvidas em minha carreira até agora, mas tem sido bom, e também neste acordo com a McLaren e agora com a Sauber, Fernando tem dado muitas contribuições e ajudado a descobrir o melhor caminho possível".

Futuro companheiro de equipe

Ao ser perguntado se já teve contato com Nico Hulkenberg, com quem dividirá a garagem da equipe suíça, afirmou que teve, mas de forma superficial.

"Eu tive uma rápida ontem. Parece que ele acabou de acordar quando ligamos para ele, mas ele foi, sim, muito simpático comigo. Tivemos uma conversa rápida. Ele estava dizendo: parabéns para mim. Estávamos eu e Mattia [Binotto] ao telefone com ele. E estávamos ansiosos para trabalhar um com o outro".

"Todos nós sabemos que ele é um piloto rápido e experiente, portanto, quero aprender com ele e ver o que podemos fazer juntos. Será muito legal tê-lo como companheiro de equipe. E, sim, vamos ver como as coisas vão se desenrolar".

"Mas, na verdade, preciso um dia conversar com ele pessoalmente. Eu disse a ele que, se eu estiver em Mônaco algum dia, vou bater na sua porta e podemos tomar um café juntos", disse Gabriel.

Inspirações na F1

Além de Alonso, Bortoleto contou que Max Verstappen é um dos atuais pilotos que serve como inspiração: "Acho que, atualmente, gosto muito da maneira como Max pilota, no sentido de que admiro muito suas voltas de qualificação e o quanto ele extrai do carro, nessas voltas, a maneira como ele pilota e corre".

"Acho que é muito bom. Obviamente, pode ser muito difícil. Vimos isso nas últimas corridas, mas é óbvio que eles estão lutando pelo campeonato mundial, então todos esperamos que eles corram uns contra os outros dessa forma.

"Mas acho que sempre admirei um pouco a maneira como Max pilota - desde que eu era muito jovem, porque eu fazia parte de uma equipe de karts com a qual ele cresceu".

"Então, eles sempre me contavam histórias sobre ele, e eu sempre pensava: "Ok, o que Max faria nessa situação?". E eu sempre quis, sabe, ser um pouco como ele, porque ele ganhou tudo o que fez na categoria júnior. Então, sim, eu penso nele".

Além do atual campeão da F1, Gabriel Bortoleto cita como grande herói o conterrâneo e tricampeão, Ayrton Senna.

"E, obviamente, meu maior herói é Ayrton Senna, mas pelo piloto que ele era, por tudo o que fez na pista, mas também fora dela, acho que ele era uma ótima pessoa com grande moral e, sabe, o legado que deixou para trás e tudo o que fez pelo Brasil, acho que isso é algo em que me inspiro".

