F1 - Leclerc: Melhoria da Ferrari pode tirar 'força' para Las Vegas

A Ferrari conseguiu fazer um bom avanço com o gerenciamento de seus pneus em 2024, no entanto, Charles Leclerc acredita que essa 'força' pode acabar se tornando uma 'fraqueza' no GP de Las Vegas, que marca o início da última rodada tripla da Fórmula 1.

Depois de uma campanha em que a Ferrari teve dificuldades com o desgaste e o superaquecimento dos pneus, as condições frias de Las Vegas transformaram a fraqueza dos compostos em um ponto forte, com Leclerc e Carlos Sainz ocupando a primeira fila.

Enquanto Sainz lutava para voltar ao sexto lugar depois de receber uma penalidade no grid, Leclerc parecia ter boas chances de conquistar sua primeira e única vitória da temporada. Porém, um safety car infelizmente acabou com sua vantagem e permitiu que Max Verstappen, da Red Bull, assumisse o controle.

A tração superior da Ferrari, que a manteve em boa posição no circuito de Las Vegas Strip, ainda é um de seus pontos fortes este ano.

Mas, desde então, o time de Maranello melhorou drasticamente seus problemas de desgaste de pneus e o ritmo de corrida em geral, o que a tornou competitiva em uma ampla gama de circuitos e a manteve na disputa pelo campeonato de construtores.

Mas, as condições mais frias e com muita chuva provaram que esse novo gerenciamento pode se tornar uma fraqueza para os italianos. Essa análise aconteceu após a falta de ritmo no GP de São Paulo, que foi assolado pela chuva durante todo o domingo. Agora, Leclerc acredita que a melhoria no comportamento dos compostos pode significar que eles não serão muito competitivos em pistas menos quentes.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

"Fomos muito fortes no ano passado ]em Las Vegas], então espero que possamos ser tão fortes quanto", Leclerc.

"Também é verdade [que a pista [e mais fria], e eu estava pensando nisso antes, que este ano demos um grande passo no gerenciamento de pneus, o que significa que também deixamos algo para trás em condições de frio e temperaturas de pneus como em São Paulo foi. Las Vegas também é um pouco o mesmo cenário".

"Portanto, esperamos que possamos trabalhar nessas duas semanas para prepará-lo adequadamente e estar em um bom nível em Las Vegas. Fomos muito fortes no ano passado; as características da pista são melhores para o nosso carro. No entanto, acho que pode ser um pouco mais complicado para nós colocá-las nas temperaturas [certas]".

A Ferrari ainda espera que o Catar seja o seu 'calcanhar de Aquiles' em comparação com a McLaren, que se destaca nas curvas de alta velocidade de Losail. Importante lembrar que as duas equipes estão na disputa pelo título de construtores.

"Las Vegas e Abu Dhabi são as duas corridas em que acho que podemos nos sair bem", acrescentou. "Infelizmente, acho que o Catar será um pouco mais difícil e será mais uma questão de limitação de danos".

"Mas ainda faltam três corridas e espero que possamos tirar o máximo proveito delas e vencer a McLaren".

O GP de São Paulo trouxe um pouco mais de esperança para Sainz, que viu a diferença de pontos diminuir para 46.

"Estaremos lutando até o fim. Temos três finais de semana que serão importantes para toda a equipe e agora precisamos nos concentrar, nos reagrupar e ver como podemos abordar essas três últimas corridas da melhor maneira possível".

