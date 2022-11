Carregar reprodutor de áudio

Alpine e McLaren entraram em um acordo e Oscar Piastri terá seu contrato encerrado antes do fim, em dezembro, permitindo que o australiano inicie seu relacionamento com a equipe de Woking já em Abu Dhabi durante os testes de jovens pilotos, assim como Pierre Gasly, que testará pelo novo time após a última corrida da temporada 2022 da Fórmula 1.

As duas equipes discutiam a situação contratual de Piastri desde que o anuncio do australiano como piloto da McLaren foi feito. Dada a animosidade em torno da mudança de Oscar para a equipe de Woking, a Alpine inicialmente parecia relutante em fazer qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a começar com seu novo time, com discussões se arrastando por várias semanas.

No entanto, na semana passada, o futuro companheiro de Lando Norris esteve em um teste privado no circuito de Paul Ricard pilotando o MCL35M. O que foi confirmado por Andreas Seidl, chefe da McLaren, que também revelou a presença de Piastri no teste de jovens pilotos em Abu Dhabi.

Alex Palou, McLaren MCL36

"Posso confirmar que chegamos a um acordo com ambas as partes envolvidas. Colocamos Oscar (Piastri) num carro antigo na semana passada, em Paul Ricard, para um teste privado", falou em entrevista no sábado em Interlagos.

"(O acordo) vai nos permitir trabalhar com Oscar a partir da segunda, após a última corrida, em Abu Dhabi. Também vai nos permitir colocá-lo no carro atual nos testes em Abu Dhabi, algo pelo qual estamos ansiosos", completou.

Por outro lado, com a liberação concedida pela Alpine, Otmar Szafnauer garantiu a presença de Pierre Gasly ao lado de Esteban Ocon na tradicional atividade que acontece após o encerramento de toda temporada.

"Faremos o mesmo com Pierre (Gasly), que colocaremos no carro em Abu Dhabi. Vamos trabalhar com nossa dupla de pilotos, ouvir o feedback dele, suas primeiras opiniões sobre o carro desse ano, do que gosta ou não. Espero que possamos fazer algumas mudanças para o carro do ano que vem, com a opinião de Pierre em mente", concluiu.

