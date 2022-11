F1: Ecclestone critica Mick Schumacher, que retruca no mesmo tom

Carregar reprodutor de áudio

Troca de farpas na Fórmula 1! O ex-CEO da categoria, Bernie Ecclestone, disse que Mick Schumacher deveria esquecer a F1, justo no momento em que o piloto tem seu assento na Haas ameaçado, mas o jovem alemão respondeu no mesmo tom, sugerindo que não se importa com a opinião do inglês.

Tudo isso em meio a fortes especulações de que a Haas contratará Nico Hulkenberg, compatriota de Schumi, como novo companheiro do dinamarquês Kevin Magnussen, já confirmado para 2023 e autor da pole position do GP de São Paulo, disputado em Interlagos neste fim de semana.

Chefe da equipe norte-americana, Gunther Steiner inclusive afirmou ao Motorsport.com que pretende fazer o anúncio de sua dupla até a semana que vem, quando se disputa a etapa final de 2022, em Abu Dhabi.

De qualquer forma, a pole de Magnussen não ajuda Mick, que se classificou em último para a corrida sprint deste sábado no Brasil. Independentemente da etapa no País, na qual Ecclestone presente, o ex-chefão da categoria não crê que o filho de Michael Schumacher deva ficar na F1.

Bernie Ecclestone Photo by: motosport.com

"Mick deveria esquecer a F1 e olhar para outras categorias. Para ele, seu nome é o maior obstáculo na F1, mas ele tenta viver de acordo com isso da melhor maneira possível. E essa é a fonte de todos os seus problemas. Então, meu conselho é esquecer a F1 e vencer em outra categoria", disse à RTL.

Schumacher, então, foi questionado sobre a fala de Ecclestone e afirmou que não poderia esquecer a F1. Além disso, disse que prefere a opinião de seus entes queridos e somente de algumas personalidades da F1.

"A F1 é difícil de esquecer. Amo demais para esquecê-la. Todo mundo tem uma opinião, mas estou interessado nas de pessoas que amo, como minha família. Fora isso, há poucas pessoas na F1 cuja opinião me importa, como Sebastian Vettel (alemão da Aston Martin)", disse Schumi ao Bild.

Programação do GP de São Paulo

A corrida sprint é neste sábado, 16h30, após o segundo treino livre, 12h30. O resultado da sprint se aplica à ordem inicial do GP em si, 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube, agregadores de podcasts, redes sociais e outras plataformas.

Homenagens a Fittipaldi e Vettel, música e mais: as novidades do GP de São Paulo de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: