Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, além da Fórmula 1, o circuito de Interlagos recebe a etapa decisiva do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil, que define seus campeões de corridas curtas na temporada 2022.

E, na disputa da primeira corrida da categoria Sprint Challenge, uma cena chamou a atenção dos fãs presentes no circuito e da própria F1, que destacou o ocorrido nas suas redes sociais, fazendo com que a internet se divertisse com o 'flagra' em São Paulo. Veja abaixo:

"Vamos precisar disso de volta para #F1Sprint", escreveu o perfil oficial da F1 no Twitter, brincando com o fato de que a placa que sinaliza a zona de DRS (asa móvel) foi 'levada embora' pelo egípcio Ayman Darwich, do carro #555.

A corrida sprint da F1 no Brasil acontece logo mais, às 16h30. O resultado define o grid do GP de São Paulo propriamente dito, cuja largada está agendada para 15h deste domingo. Antes, porém, a Porsche realiza as segundas provas de suas duas categorias: além da Sprint Challenge, a Carrera Cup.

Na corrida inaugural da Sprint Challenge, Nelson Marcondes ficou com a vitória. A segunda posição ficou com Raijan Mascarello, que se aproxima do título na classe principal. Na divisão Sport, Guilherme Bottura já chegou a Interlagos com a taça, assim como Gustavo Zanon na divisão Rookie.

Na Carrera Cup, Enzo Elias e Marçal Muller são os principais postulantes na classe principal, enquanto Lucas Salles e Franco Giaffone estão empatados na Sport. Na Rookie, Lineu Pires aparece à frente de Nelson Monteiro.

Assista às corridas de sábado da Porsche Cup em Interlagos, na decisão do torneio Sprint

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: