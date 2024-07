A equipe Alpine de Fórmula 1 terá uma pintura completamente diferente para o GP da Bélgica, para promover o novo filme Deadpool & Wolverine.

O fato de a Alpine promover este filme, que estará em cartaz a partir de 25 de julho, pode ser uma surpresa, embora haja uma motivação clara por trás disso. No filme, o investidor da Alpine, Ryan Reynolds, desempenha o papel de Deadpool. Hugh Jackman interpreta Wolverine nesse filme.

Para este esquema de cores, a Alpine disse adeus ao azul, rosa e preto de fibra de carbono. Em vez disso, Pierre Gasly e Esteban Ocon estarão em um carro vermelho e preto: as cores de Deadpool. O carro também terá algumas ‘rachaduras’ amarelas, em referência às garras de Wolverine.

Não só o carro ganhou um visual diferente para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. Gasly e Ocon serão vistos em trajes especiais de corrida, também nas cores vermelhas de Deadpool. Os dois pilotos da Alpine também usarão um capacete especial: Ocon terá um capacete no desenho da máscara de Deadpool, Gasly o fará com um desenho amarelo-preto de Wolverine.

