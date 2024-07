James Vowles, chefe da Williams, revelou que a visita de Esteban Ocon à fábrica da equipe na Fórmula 1 com o objetivo de avaliar o francês para uma futura pilotagem, descartando os rumores de uma possível mudança ainda neste ano.

Antes do GP da Hungria, a edição italiana do Motorsport.com informou que a Williams havia considerado fazer uma investida no meio da temporada em Ocon, que não teve seu contrato renovado na Alpine para a próxima temporada, como substituto de Logan Sargeant.

No entanto, Vowles diz que o foco em Ocon foi puramente com a próxima temporada em mente e confirmou que qualquer movimento para o francês é agora improvável. O destino de Ocon agora parece ser a Haas, após a saída de Kevin Magnussen no final deste ano.

A notícia significa que Valtteri Bottas pode estar na fila para retornar à Williams, embora a equipe de Grove ainda não tenha perdido a esperança de contratar Carlos Sainz. Vowles disse ao Motorsport.com que fez uma verificação pessoal de Ocon, mas admite que seus respectivos "caminhos não se cruzarão" a tempo para a próxima temporada.

Vowles trabalhou com Ocon quando ele fazia parte do programa de pilotos juniores da Mercedes, ao lado de Gwen Lagrue, que dirige o programa, e diz estar confiante de que ele terá um futuro brilhante na F1, mas não na Williams.

"Esteban veio para, não para uma vaga de verdade, mas eu queria avaliá-lo para 2025 e 2026", disse Vowles ao Motorsport.com na Hungria.

Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, diretor da equipe Williams Racing Foto de: Williams

"Eu precisava fazer isso porque preciso realmente verificar se ele se encaixa no carro ou não. Porque ele é, assim como Alex [Albon], um sujeito alto, mas suas dimensões são um pouco difíceis em certos aspectos. Tudo o que estamos fazendo no momento - só para esclarecer - é para os pilotos de '25 em diante, nada mais."

"Ele foi definitivamente considerado. Eu o conheço há muitos anos, obviamente, na Mercedes, [ele] ficou sob minha administração, de Toto [Wolff] e de Gwen, que cuidaram dele. Ele tem sido muito rápido. Você não supera Fernando [Alonso] a menos que seja muito rápido. Se você criar o ambiente certo ao redor dele, ele pode ser muito forte. Por isso, ele foi levado em consideração."

Ele acrescentou: "Acho que, na situação em que ele se encontra no momento, nossos caminhos não se cruzarão e acho que é uma pena, porque há certas partes que eu vejo que funcionariam.

"Mas há outras partes que eu simplesmente não acho que funcionarão no tempo que temos. Mas o que posso dizer é que estou confiante de que ele terá um futuro de muito sucesso na Fórmula 1."

