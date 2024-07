A Comissão da Fórmula 1 realizou sua terceira reunião do ano nesta terça-feira, 23 de julho de 2024, na cidade de Londres. Nele estiveram presentes figuras importantes como Stefano Domenicali, CEO do campeonato, e Nikolas Tombazis, chefe de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A própria FIA anunciou a reunião em comunicado, e traçou todos os temas que ali foram discutidos, e as decisões, que deverão ser ratificadas no próximo Conselho Mundial do Automóvel. Um dos principais aspectos foi o que acontecerá com o sistema de pontuação do Mundial, e está confirmado que no final nada mudará, apesar das propostas que foram feitas no início desta temporada para dar mais unidades para além do top 10, como é hoje.

"Foi acordado por unanimidade que não haverá alterações na distribuição da zona de pontos do Mundial (conforme descrito nos artigos 6.4 e 6.5 do Regulamento Desportivo), na sequência de uma proposta recente para considerar a extensão da atribuição de pontos além do décimo lugar em um GP", confirmou o órgão regulador do automobilismo.

Outro tema discutido foi o peso mínimo. E o peso mínimo combinado entre piloto e assento será aumentado “de 80 quilos para 82, no interesse do bem-estar do piloto”. Com isso, o peso mínimo do carro, sem combustível, passará de 798 quilos para 800 até 2025.

Os dias de pré-temporada também têm sido um tema importante e haverá novidades para o futuro: os planos para o inverno de 2026 incluirão “nove dias de testes, divididos em três partes”. Uma expansão considerável em comparação com os poucos dias realizados atualmente no Bahrein.

Também foi acordado que quaisquer custos relacionados com licença maternidade/paternidade, licença médica e entretenimento da equipe permanecerão excluídos do limite de custos da F1.

Durante as discussões para aumentar o atual limite de custos para cerca de 220 milhões de dólares, foi cogitado trazer esses custos para a conta do limite.

Mas isso traria reações adversas por parte das equipes, pois afetaria desproporcionalmente as funcionárias e poderia desencorajar os times de contratar mulheres.

A reunião também discutiu os regulamentos de 2026, cujo esboço foi apresentado antes do GP do Canadá, em junho, e gerou reações diversas das equipes.

A FIA forneceu aos times uma atualização sobre o cronograma de finalização dos regulamentos de chassi de 2026, que ainda precisam ser ajustados para lidar com as demandas das unidades de potência fortemente revisadas.

A FIA disse que uma reunião extraordinária da Comissão de F1 sobre as regras de 2026 acontecerá em 2 de outubro, a tempo para uma reunião do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, duas semanas depois.

