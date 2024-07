O GP da Hungria teve vários momentos que ficaram marcados na história da Fórmula 1. Além da primeira vitória de Oscar Piastri pela McLaren, houve diferentes discussões no rádio entre os pilotos e seus engenheiros. Entre eles, Max Verstappen e Gianpiero Lambiase, que já viraram assunto por suas trocas controversas em outras corridas.

Gianpiero Lambiase é engenheiro da Red Bull desde 2015, mas já está na categoria desde 2005, quando se juntou à Jordan, antiga Aston Martin. Nascido em Londres, na Inglaterra, ele estudou na universidade de Cambridge e já foi responsável pelas estratégias de pilotos como Giancarlo Fisichella e Daniil Kvyat.

Quando se tornaram parceiros de trabalho, Kvyat teve bons resultados, mas seu rendimento caiu em 2016, quando foi substituído por Verstappen no GP da Espanha daquele ano. Desde então, o engenheiro e o piloto holandês estão juntos nas estratégias.

Para entender um pouco mais a relação entre Verstappen e Lambiase, o Motorsport.com separou alguns embates e discussões que piloto e engenheiro já tiveram pelo rádio.

Singapura 2023

Verstappen teve uma experiência ruim em Singapura em 2022, o que ele não esperava era passar por algo ainda pior um ano depois. O piloto fez uma classificação ruim, apesar de ter dominado a temporada de 2023, e terminou largando da 11° posição.

Pressionado, Max tentou tudo que pôde durante a qualificação, mas se mostrou bem incomodado com os carros na saída do box e pilotos que não estavam em volta rápida. No rádio, Verstappen pediu para o engenheiro o manter atualizado e depois disparou: “Cara, tem tantos carros”.

Pouco tempo depois, Lance Stroll bateu durante o Q1 e impediu que outros pilotos tentassem cravar tempos melhores, o que impediu Max de ficar fora do Q2, mesmo assim, o piloto reclamou: “Fiquei preso nessa porcaria de curva de novo. O equilíbrio está uma porcaria”.

Bélgica 2023

A tensão se instalou entre Max e Lambiase durante o GP da Bélgica, quando o piloto se irritou com a mensagem no rádio que recebeu. No momento, o holandês estava lutando pelo segundo lugar, estando atrás do companheiro de equipe, Sergio Pérez. O engenheiro disparou que ele deveria “usar a cabeça” e, então, Verstappen respondeu: “Nós dois [Max e ‘Checo’] estamos fazendo isso ou o quê?”.

Gianpiero rebateu com “basta você seguir minhas instruções” e Verstappen parece não ter gostado e disparou de volta: “Quero saber se os dois carros estão fazendo isso”. A insistência do engenheiro veio na sequência e colocou um ponto final na discussão: “Max, por favor, siga minhas instruções, obrigado”.

Nesta mesma etapa, o piloto ainda levou outra reprimenda de Lambiase ao insistir em conquistar o ponto da volta rápida e arriscar a vida útil de seu jogo de pneus, colocando em cheque a vitória.

Foto de: Red Bull Content Pool

Suzuka 2024

Verstappen recuperou sua dominância de vitórias no GP de Suzuka em 2024. O piloto enfrentou dificuldades durante os treinos e qualificação para guiar o carro, mas, com as mudanças feitas ao longo dos dias, ele conseguiu chegar a uma configuração que lhe agradasse mais.

Porém, no final, mesmo com a vitória, Verstappen tomou uma chamadinha de seu engenheiro no rádio. O piloto reclamou que o carro não estava fazendo as curvas de maneira correta e recebeu como resposta: “Não vou dizer que avisei, mas entendi. Obrigado”.

Depois da corrida, a equipe explicou que Max e Lambiase discordaram sobre o nível da asa dianteira colocada no RB20. Na coletiva após a corrida, o piloto disparou:

“Nós tivemos, não uma discussão, mas ele disse: Você tem certeza de que quer fazer isso? Eu tinha quase certeza e acabou sendo errado!”

Hungria 2024

Em Hungaroring, Verstappen teve uma corrida decepcionante, ficando, inclusive, fora do pódio, que teve a primeira vitória de Oscar Piastri na F1. As 70 voltas da Hungria foram marcadas pelas disputas, e também chamadas no rádio controversas, como a que aconteceu entre a McLaren e Lando Norris, que precisou ceder a vitória ao companheiro de equipe.

Já para Verstappen, a controversa ficou na troca de farpas entre o piloto e seu engenheiro. Os dois chegaram a discutir pelo rádio durante as voltas, principalmente depois da equipe mandar o holandês devolver o segundo lugar para Norris.

“Max, o incidente está sob investigação. Acho que nossa recomendação é que você o deixe passar, podemos conversar sobre isso mais tarde. Deixe o Lando passar na curva 1”, foi a recomendação feita por Lambiase, que logo foi respondido por um piloto irritado: “Por que eles não podem dizer o que pensam e então decidimos? Droga!”

Verstappen estava contestando o fato da FIA não investigar o incidente, já que ele teria sido empurrado para fora pelo britânico ainda na largada, e logo disparou: “Ok, então você pode mandar pessoas para fora da pista? Então você pode dizer à FIA que é assim que vamos correr de agora em diante, apenas expulsar as pessoas da pista”.

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Porém, essa não foi a única chamada controversa que aconteceu durante o GP da Hungria. Algumas voltas depois, o piloto da Red Bull se envolveu em um toque com Lewis Hamilton, o que fez seu carro ser lançado no ar e voltar em quinto lugar, ficando atrás da Ferrari de Charles Leclerc.

“Ele se moveu durante a frenagem”, tentou se defender Max no rádio, tentando convencer Lambiase a falar com o engenheiro de Hamilton para que a posição fosse devolvida.

Sem saber mais como lidar com as explosões do piloto, o engenheiro respondeu que não iria brigar pelo rádio e ainda chamou a atitude de Verstappen de “infantil”: “Eu não vou entrar em uma briga pelo rádio com as outras equipes, Max. Nós deixaremos os comissários decidirem. É infantilidade fazer isso no rádio, infantilidade”.

Quem é CULPADO na TRETA da McLaren? ATITUDE de Verstappen, RICO e + | Stock com Ricardinho e Gaetano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!