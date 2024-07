A equipe Alpine de Fórmula 1 fechou acordo com a Mercedes para uma parceria técnica que incluirá motor, caixa de câmbio e suspensão – e pode até começar em 2025.

O fabricante francês tem ponderado abandonar o seu próprio motor Renault, com a alta cúpula questionando os custos versus benefícios de continuar a investir centenas de milhões na sua própria unidade de potência.

As dúvidas sobre o futuro do projeto aumentaram recentemente quando a rival Audi anunciou que havia concluído uma parceria técnica exclusiva com os atuais fornecedores de combustíveis e lubrificantes da Renault, BP e Castrol.

Com o novo consultor da Alpine F1, Flavio Briatore, considerado um dos principais defensores de que a equipe será mais bem atendida se fizer um acordo de motor com o cliente, outros fabricantes foram sondados para ver se havia algum interesse em um acordo.

Essas discussões agora foram reduzidas para envolver apenas a Mercedes. O Motorsport.com apurou que as negociações entre as duas partes estão em estágio avançado, com Briatore visto várias vezes no motorhome da montadora alemã durante o fim de semana do GP da Hungria.

Embora nenhum contrato final tenha sido assinado, fontes de alto nível sugeriram que os termos gerais de um acordo foram acordados em princípio, sendo que os detalhes específicos precisam agora de ser resolvidos.

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Esta próxima fase do processo ainda pode levar várias semanas – e pode até se arrastar por mais tempo.

Entende-se que a ideia que está sendo trabalhada é que a parceria seja semelhante à que a Aston Martin possui atualmente.

Além de usar motores de Mercedes, a Aston Martin também usa a atual suspensão traseira e caixa de câmbio de seu rival – o que efetivamente significa que ambas as equipes usam traseiras idênticas.

As negociações entre a Alpine e a Mercedes giraram principalmente em torno de um acordo a partir de 2026, quando a F1 passará para novas unidades de potência turbo-híbridas com maior dependência de energia elétrica.

No entanto, fontes indicaram que existe uma possibilidade remota de a parceria poder começar em 2025 se o acordo for concluído com antecedência suficiente.

Embora uma mudança de motor para a próxima temporada provocasse algum esforço extra para a Alpine na definição de novas instalações para o seu carro de 2025 que já está a ser trabalhado, uma mudança para a Mercedes traria um provável impulso competitivo imediato porque é amplamente entendido que a atual unidade de potência da Renault está com pouca potência em comparação aos rivais.

O momento de qualquer acordo potencial também dependeria do que a Renault decidir fazer com o pessoal de sua atual instalação de motores de F1 em Viry-Chatillon, com os engenheiros precisando ser colocados em outras atividades se uma mudança acontecer nos próximos meses.

Nem a Mercedes e nem a Alpine comentaram o assunto, mas recentemente o chefe da Mercedes, Toto Wolff, deixou claro que estava aberto a um acordo.

“Essa é uma situação complicada porque gostamos da ideia de substituir a Aston Martin por outra equipe, por causa do aprendizado que você está tendo”, disse Wolff antes do GP da Grã-Bretanha.

“Acho que estamos configurados como uma organização que quanto mais unidades de potência, melhor será em termos de aceleração de alguns dos desenvolvimentos ou da confiabilidade.

“Não foi além da troca de opiniões ou de discussões exploratórias.

“A Alpine [precisa] tomar uma decisão: eles querem continuar com seu programa de motores de F1 ou não?

"E só quando eles tomarem essa decisão estratégica é que mergulharemos nos nossos acordos. Mas temos a mente aberta e foi isso que lhes dissemos."

COMO FICA McLAREN pós-ATRITO de Norris e Piastri? VERSTAPPEN QUER SAIR DA RBR? A F1 na Hungria | TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!