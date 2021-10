Os rumores da 'compra' da Alfa Romeo-Sauber pela Andretti ganham cada vez mais força nos paddocks da Fórmula 1. Isso porque o representante da Andretti, Michael Andretti, foi visto recentemente na fábrica da Sauber em Hinwill.

De acordo com a revista RACER, a Andretti, que atualmente compete nas categorias IndyCar, Fórmula E e IMSA, assumiria o controle da Alfa Romeo por meio de uma participação majoritária (aquisição de 80%) na empresa proprietária da Sauber - as cifras girariam em torno de 350 milhões de dólares (aproximadamente 2 bilhões de reais).

E parece que o negócio está cada vez mais próximo de ser anunciado. A possível 'compra' da equipe ganhou mais força recentemente, após o filho do lendário Mario Andretti ser visto na fábrica da Sauber (Alfa Romeo F1) em Hinwill.

Até o momento, o único piloto confirmado pela Alfa Romeo-Sauber para a temporada 2022 é Valtteri Bottas, substituindo Kimi Raikkonen.

O segundo assento, no entanto, ainda não tem futuro definido. Apesar de nomes citados como Guanyu Zhou como um possível sucessor de Giovinazzi, com a chegada da Andretti, tudo pode mudar.

