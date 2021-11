A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira que tanto o segundo treino livre, a corrida sprint no sábado, como o GP de São Paulo em Interlagos, terão a transmissão na plataforma Twitch, pelo perfil do streamer Gaules, de maneira totalmente gratuita.

Gaules é a figura de destaque na Twitch no Brasil, com mais de três milhões de seguidores e se tornou o canal mais assistido globalmente em outubro.

Esta não é a primeira vez que a categoria tem transmissões na plataforma, com experiências já realizadas no GP do México na Alemanha, Suíça, Dinamarca, Noruega e Suécia. Todas as sessões foram transmitidas ao vivo no canal oficial F1 no Twitch e também transmitidas por um conjunto de streamers.

“Estamos entusiasmados em trazer a ação ao vivo da F1 para os fãs no Brasil na Twitch neste fim de semana, enquanto nos preparamos para três dias de ação, incluindo a Sprint, em que cada ponto é importante nesta fase da temporada. A Twitch tem um alcance incrível e é capaz de fornecer uma abordagem criativa única para a cobertura de mídia esportiva para um público digital engajado, por isso é a plataforma perfeita para levarmos a F1 para a próxima geração de fãs, em um país com uma história tão rica e ilustre no esporte”, disse Ian Holmes, diretor de direitos de transmissão da F1.

