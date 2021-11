Nos últimos dias, surgiram rumores de o chefe da Aston Martin na Fórmula 1, Otmar Szafnauer, estaria próximo de assinar com a Alpine para 2022, como parte da possível reestruturação da equipe. Mas o romeno afirmou nesta sexta em Interlagos que "não tem intenção de deixar" a equipe, apesar de não ter negado um contato com a marca francesa.

Szafnauer, que é chefe da equipe britânica desde seus anos de Force India e Racing Point, ganhou a companhia do ex-chefe da McLaren Martin Whitmarsh como CEO. Ele foi ao Instagram para falar que os rumores são "pura especulação midiática sem base em fatos". A Aston Martin também disse que isso não passa de "conjuntura especulativa".

Isso levou a uma coletiva difícil para Szafnauer nesta sexta em Interlagos, onde ele afirmou que "ficou tão surpreso quanto todos" ao ler as matérias.

"É muito legal ver que, se a Alpine está se reorganizando, acho que o CEO Laurent Rossi disse no México que eu poderia estar lá. É sempre bom ser querido".

Questionado pelo Motorpsort.com se ele poderia dizer categoricamente que estará na Aston Martin em 2022, disse: "Estou com a equipe há 12 anos e não tenho intenção de sair".

"Amo essa equipe. A maior parte dos diretores, especialmente na época da Racing Point, foi recrutada por mim e não tenho intenção de deixá-los. Tenho sido leal à essa equipe. Tive várias ofertas nesses 12 anos, especialmente nos momentos de falência. Poderia ter saído várias vezes, mas sou leal ao pessoal aqui".

Mesmo assim, em vários momentos da coletiva, Szafnauer teve a chance de negar diretamente se esteve em contato com a Alpine ou se poderia se juntar a eles no futuro, mas não fez isso nenhuma vez".

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, is interviewed Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Szafnauer ainda foi questionado se não há chance alguma de se juntar à Alpine em algum momento no futuro, ao qual ele respondeu: "Aprendi há muito tempo que prever o futuro é algo impossível. E se pudesse fazer isso, estaria em Las Vegas agora".

Ele falou ainda que não conversou sobre isso com o dono da Aston Martin, Lawrence Stroll, mas tem certeza que eles falarão no futuro.

"Não falamos sobre os rumores. Há várias coisas que surgem na imprensa que não falamos".

Apesar da relutância em falar sobre detalhes contratuais, Szafnauer confirmou que tem um contrato de longo prazo em vigor com a Aston quando questionado pelo Motorsport.com sobre o próximo ano.

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: