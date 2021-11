Após liderar a tabela de tempos do primeiro treino livre do GP de São Paulo de Fórmula 1, Lewis Hamilton elogiou o trabalho da Mercedes de conseguir ficar à frente da favorita Red Bull e afirmou que o resultado está sendo "subestimado" pelas pessoas, adicionando que seu foco principal é agora no mundial de construtores.

O britânico ainda tem chances matemáticas de ser campeão de pilotos, pois está a 19 pontos de Max Verstappen com quatro corridas restando para o final da temporada. No entanto, seu discurso parece indicar que ele mesmo não crê nas chances de alcançar o holandês, apesar de ainda ter gana pelo oitavo título de sua carreira.

"Acho que as pessoas estão subestimando o quão bem nos saímos, considerando o ritmo que tiveram [Red Bull] desde o primeiro dia", comentou Hamilton após o TL1. "Acho que fizemos um bom trabalho, mas no final do dia, não temos sido tão rápidos quanto eles na maior parte do tempo."

"Para ser sincero, não estou pensando em mim. Acabo de perceber que temos apenas um ponto à frente nos construtores e esse é realmente o mais importante."

"Claro, eu quero ganhar, mas a equipe é fundamental para o desenvolvimento e o financiamento que você consegue. Não se trata apenas de uma pessoa, certo? É sobre tudo isso. Precisamos trabalhar juntos para ter certeza de que sairemos por cima."

A Mercedes lidera o campeonato de equipes, mas a vantagem sobre a Red Bull é mínima: 478,5 a 477,5. Antes dos GPs dos Estados Unidos e México, onde ficou atrás da rival, a distância era de 36 pontos e a grande queda foi principalmente pelo mau resultado de Valtteri Bottas no Hermanos Rodríguez, quando ele foi rodado por Daniel Ricciardo.

"Ganhar pelo menos um dos campeonatos é fundamental, se a gente não conseguir o de pilotos, pelo menos queremos o de times. É nisso que estou tentando trabalhar" reiterou o heptacampeão. "Valtteri obviamente teve muito azar na última corrida por ter sido tocado pela McLaren. Ainda temos quatro provas e tenho esperança de que possamos mantê-los em alerta."

