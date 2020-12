Os pilotos da Fórmula 1 dão tudo para terminar no topo da tabela de classificação do campeonato, mas há uma tabela de pontos que eles preferem não entrar.

Desde o início de 2014, a categoria tem em vigor um sistema de pontos de penalidade, em que qualquer violação das regras significa que a superlicença dos pilotos recebe penalidades.

Se qualquer piloto acumular 12 pontos em um período de 12 meses, ele enfrentará uma suspensão automática de uma corrida.

A temporada de 2020 viu uma reviravolta notável para o piloto que começou o ano como o 'bad boy' não oficial, ocupando o primeiro lugar da tabela de penalidades.

Sebastian Vettel, que abriu 2020 com sete pontos, fechou o ano como um verdadeiro santo, sem ter recebido nenhum ponto ao longo da temporada.

O mesmo não pode ser dito sobre o líder dos pontos de penalidade deste ano, Alex Albon, que se viu no topo da tabela com sete.

Eles foram entregues em Silverstone (após colidir com Kevin Magnussen), Monza (após empurrar Romain Grosjean para longe), Sochi (por contornar uma sinalização incorretamente) e em Nurburgring (após batida com Daniil Kvyat).

Albon não teria sido o melhor, caso o heptacampeão mundial Lewis Hamilton não perdesse dois pontos após uma mudança de opinião da FIA no GP da Rússia.

O piloto da Mercedes recebeu dois pontos de penalidade por treinar largadas em uma posição não autorizada. Isso o deixou, até que os pontos subsequentes fossem eliminados no GP da Turquia após atingir o prazo de validade de 12 meses, à beira da suspensão.

Sem esses dois pontos extras, Hamilton terminou o ano em segundo lugar, ao lado de George Russell com seis pontos.

Quatro dos pontos de Hamilton foram conquistados na abertura da temporada no GP da Áustria, quando ele foi punido por não desacelerar o suficiente devido a bandeiras amarelas na classificação e, em seguida, após toque com Albon na corrida.

Outros dois pontos de Hamilton foram bastante controversos. Ele os recebeu em Monza, depois de entrar no pit lane, que estava fechado após a Haas de Kevin Magnussen ter sido removido para a lateral da pista. A penalidade acabou custando ao britânico a vitória no GP da Itália.

George Russell só foi penalizado duas vezes este ano, mas pesadamente: três pontos em Silverstone e Istambul por desobedecer bandeiras amarelas e duplas.

Em quarto lugar geral na lista de 2020 ficou outro piloto britânico, Lando Norris, que terminou a temporada de 2020 com cinco pontos.

A lista de competidores que não somaram pontos na temporada cresceu. Em 2019, apenas dois pilotos conseguiram fazer uma temporada 100% limpa, enquanto que em 2020, oito deles não receberam nenhuma penalidade.

Isso incluiu Valtteri Bottas (Mercedes), que já havia ficado sem nenhum ponto em 2019 e, portanto, manteve a ficha limpa pelo segundo ano consecutivo.

Também sem pontuar ficaram Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri), Nicholas Latifi (Williams), Nico Hulkenberg (Racing Point), Pietro Fittipaldi (Haas) e Jack Aitken (Williams).

Os pontos atuais são levados para a temporada seguinte e expiram após exatamente um ano.

A próxima rodada de pontos a serem removidos acontece no início de julho (quando a temporada de 2020 começou), e se o atual calendário planejado para 2021 continuar inalterado, isso significará que haverá 10 corridas antes dessa data.

Veja como está a tabela atual

