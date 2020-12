Sebastian Vettel diz que está feliz em ajudar o compatriota Mick Schumacher em sua estreia na F1 em 2021, mas acredita que o novato da Haas também precisará 'encontrar seu próprio caminho' no esporte.

Vettel formou uma forte amizade com seu ídolo, Michael Schumacher, durante sua ascensão no esporte e também ficou próximo de Mick, filho de 21 anos de Michael, que fará sua estreia na Fórmula 1 em 2021 na Haas, afiliada à Ferrari, como membro do Ferrari Academy.

Além de serem amigos fora da pista, Vettel e Mick fizeram parceria para a equipe da Alemanha na Corrida dos Campeões no México.

Vettel, que se mudará para a Aston Martin Racing na próxima temporada, disse que Schumacher também poderá contar com seu apoio enquanto dá seus primeiros passos na F1.

"Estou feliz em ajudar no que posso porque ele é um grande cara e obviamente tenho uma conexão muito especial com seu pai", disse Vettel quando questionado pelo Motorsport.com sobre a chegada de Schumacher na F1.

"É uma pena que Michael não seja capaz de testemunhar o progresso de Mick nos últimos anos e sua entrada na Fórmula 1.

"Então, sim, do meu lado, eu gosto muito dele, nos damos bem e estou feliz em contar a ele tudo o que sei."

Schumacher, que foi para a F1 após conquistar o título da FIA F2 em 2020, disse que Vettel é ídolo e mentor para ele de forma semelhante ao que seu pai é para o tetracampeão mundial.

"Bem, estou lisonjeado, obviamente. Assisti ao pai dele vencer muito mais corridas do que ele poderia ter me visto vencer, mas acho que ficarei feliz em ajudar", respondeu Vettel, acrescentando que Schumacher também terá que criar a sua próprio caminho no esporte.

“Fico feliz em ajudar, mas acho que é muito importante para ele encontrar o seu próprio caminho e seguir o seu próprio caminho.”

"Mas, certamente, por mais que tenha me ajudado quando Michael tinha algumas coisas a dizer quando eu pedi conselhos, estou tentando fazer o mesmo com ele.”

"A maneira como o vejo como pessoa, vejo como posso ajudá-lo em sua vida, ou no caminho certo com algumas das coisas que passei em minha carreira."

