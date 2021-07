Neste sábado (31) aconteceu o treino de classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1, em Budapeste. Lewis Hamilton foi o pole position em dobradinha da Mercedes, com Max Verstappen em terceiro, mas nem só do primeiro lugar vive o evento. Confira como ficou o grid de largada para a prova deste domingo, que começa às 10h, horário de Brasília.

F1 AO VIVO: Debate sobre o treino classificatório do GP da Hungria, com Verstappen VS Hamilton | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O "pós-guerra" na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: