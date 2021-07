Lewis Hamilton foi o grande nome do treino de classificação para o GP da Hungria. Neste sábado (31) o inglês levou a melhor e cravou 1min15sX419 durante o Q3.

Ele foi mais rápido que o seu próprio companheiro de equipe, Valtteri Bottas e Max Verstappen, que teve que se conformar com o terceiro posto.

O Treino

O treino começou com a dupla da Alfa Romeo na pista e a liderança de Kimi Raikkonen, durante o Q1. Cinco minutos depois, as Mercedes tomaram conta dos tempos, com Hamilton fazendo 1min16s424. Mas ele viu, em seguida, Max Verstappen cravar 1min16s214, a melhor marca do fim de semana até então. Bottas era o terceiro, a quase quatro décimos do líder.

Mick Schumacher não conseguiu entrar na pista, por ter batido no TL3. Junto com ele, foram eliminados Yuki Tsunoda, George Russell, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin. Esta foi a primeira vez em 2021 que o britânico da Williams não passou para o Q2.

No Q2, Mercedes e Red Bull optaram por sair com os pneus médios e Hamilton saiu na frente, com 1min16s553, seguido de Verstappen e Vettel, que estava com o composto macio. Alonso, também de pneus 'soft', tomou o terceito posto de Vettel quando restavam sete minutos.

Logo em seguida, Sainz escapou da pista na curva 14 e foi direto para a barreira de pneus, trazendo a bandeira vermelha.

A sessão foi retomada quando restavam 6min40s e as equipes se prepararam para dar uma volta rápida para decisição do Q2. Verstappen melhorou o tempo para 1min15s650, utilizando pneus macios. O mesmo fez Pérez, pulando para a quarta posição.

Foram eliminados: Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e Sainz.

De acordo com as escolhas, as duas Mercedes largarão com pneus médios e as duas RBRs iniciarão com macios.

Verstappen abriu os trabalhos no Q3 com 1min15s984, mas foi engolido pelas Mercedes, primeiro com Bottas e depois com Hamilton, que cravou 1min15s419, mais de meio segundo sobre o holandês, que ocupava o terceiro posto.

Na última tentativa, nada mudou e Hamilton assegurou a pole 101 de sua carreira.

A largada do GP da Hungria acontece neste domingo (1º) às 10h, horário de Brasília.

Resultado final

