Os contratos de Zhou e de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, com a Sauber terminam no final da temporada. Após o anúncio de que Nico Hülkenberg se juntará à Sauber por vários anos a partir de 2025, restará apenas uma vaga na equipe suíça no próximo ano na Fórmula 1.

Falando sobre os últimos acontecimentos, o piloto chinês, que está em sua terceira temporada na F1, admitiu que está "analisando várias opções", uma das quais é permanecer na equipe atual. Apesar disso, o piloto revelou que está confiante de que permanecerá no grid e que garantir um contrato de longo prazo será sua prioridade.

"Eu sempre tento me concentrar no que é melhor para um bom projeto de longo prazo, o que me dá muita motivação para continuar. Sinto-me confortável o suficiente para permanecer no grid no próximo ano", disse Zhou, que disputará seu 50º GP de F1 neste fim de semana em Miami.

Com a contratação de Hülkenberg, a organização Sauber deu mais um passo para se tornar oficialmente a equipe de fábrica da Audi em 2026.

Embora a confirmação antecipada do piloto alemão acrescente mais dinamismo ao mercado de corridas, Zhou insistiu que isso não afetará a forma como ele abordará o restante da temporada.

"Acho que ainda é muito cedo. Obviamente, para nós, como pilotos, não é um processo fácil, nas últimas corridas, digamos que um piloto já esteja assumindo a vaga para os próximos anos, mas isso não muda muito minha atitude."

"Vou continuar tentando dar tudo de mim na pista porque quero mostrar às pessoas por que posso fazer isso para o meu futuro. Essa é a coisa mais importante. Muita coisa pode mudar no mercado de pilotos no próximo ano, então acho que estamos analisando todas as opções e tentando ver o que funciona melhor para mim e para o meu futuro na F1", acrescentou.

Zhou se juntou à então equipe Alfa Romeo para sua temporada de estreia em 2022, depois de se separar da Alpine Academy, que o apoiou enquanto ele estava na Fórmula 2, inclusive dando-lhe a oportunidade de testar carros antigos de F1 e fazer sua estreia em fins de semana de GPs.

Questionado sobre os rumores que o ligavam a um retorno à fabricante francesa, que pode ter vagas livres, já que os contratos de Esteban Ocon e Pierre Gasly expiram no final de 2024, Zhou admitiu que ainda tem um bom relacionamento com a Alpine.

"Não deixei a Renault porque tivemos um desentendimento, acho que foi tudo bem tranquilo, foi só porque havia apenas um lugar vago, que era a Sauber/Alfa Romeo, então eles me dispensaram", disse o piloto chinês.

"E esse foi o fim do meu contrato, por assim dizer, com a academia que me levou à F1. Então, sim, acho que a conexão ainda existe. E em termos de oportunidades, acho que tenho uma chance. Mas até que ponto? Não sei. Ainda é muito cedo para dizer. Mas certamente estou analisando o que pode ser melhor para mim.", garantiu o piloto.

