F1 - Verstappen: "Estávamos atrás durante todo o fim de semana"

Max Verstappen não conseguiu garantir um lugar na primeira fila do grid na classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1, disputada neste sábado (31). O holandês fez o terceiro melhor tempo e viu o rival pelo título, Lewis Hamilton, cravar a pole position.

O resultado vem após sessões de treinos livres não muito boas para a Red Bull. A equipe austríaca ficou à frente da rival Mercedes apenas no TL1.

"Acho estivemos um pouco para trás durante todo o fim de semana", comentou Verstappen. "Isso se mostrou novamente na qualificação. Não é o que queríamos, mas ainda estamos na P3 e veremos o que podemos fazer, mas até agora, não era o que eu esperava."

Desde o início do fim de semana, alguns pilotos reclamaram da aderência da pista, principalmente pelo superaquecimento de pneus. O holandês falou que seu carro saía de frente no TL2 e Hamilton disse que os compostos "derretiam" logo que saíam dos boxes.

"A aderência foi um pouco maior com estes pneus", reiterou Max sobre a escolha dos macios. "Por isso, descobriremos amanhã. Vai estar muito quente. Então, naturalmente, o pneu vermelho não durará tanto quanto o médio. No entanto, nos dará uma boa oportunidade fora da caixa."

