A Red Bull está confiante de que manterá seu pessoal-chave da Fórmula 1 em meio a relatos de que o diretor esportivo Jonathan Wheatley pode seguir o mesmo rumo de Adrian Newey.

No início desta semana, foi anunciado que Newey se afastaria de suas atividades na F1 antes de ficar disponível para equipes rivais a partir de março de 2025. A saída de Newey é vista por alguns concorrentes como um sinal de que o império dominante do time de Milton Keynes pode estar prestes a desmoronar em meio a lutas internas pelo poder.

Neste domingo, o jornal Times informou que o diretor esportivo de longa data, Wheatley, poderia ser a próxima figura-chave a deixar o esquadrão. Diz-se que diretor tem ambições de se tornar chefe de equipe na F1, e fontes com conhecimento da situação indicaram ele já está em negociações preliminares com outras equipes.

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley and the pit stop team receive the DHL Fastest Pit Stop Award 2023 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O Motorsport.com entende que a Red Bull está relaxada com a situação em que o contrato de Wheatley está prestes a ser renovado enquanto ele avalia sua posição no mercado antes de se comprometer com um novo acordo.

A equipe insiste que a situação não é diferente de como os pilotos também explorariam quaisquer opções em outros lugares antes de decidirem sobre seu futuro.

Entende-se que Wheatley é uma das várias figuras-chave da Red Bull que têm despertado o interesse das equipes rivais nos últimos meses, enquanto a força dominante da F1 está trabalhando para renovar os contratos da equipe técnica que a ajudou a alcançar sua atual fase de sucesso.

Sabe-se que a Ferrari fez abordagens frequentes ao diretor técnico Pierre Wache, responsável por seus recentes projetos de carros de F1. Mas o francês assinou um novo vínculo com a Red Bull.

O time de Milton Keynes também agiu para garantir o futuro do chefe de aerodinâmica Enrico Balbo e do chefe de engenharia de desempenho Ben Waterhouse em meio a um ciclo mais amplo de renovação de contrato, enquanto o Motorsport.com entende que o engenheiro-chefe Paul Monaghan está em negociações semelhantes depois de atrair interesse em outros lugares.

Wheatley ingressou na Red Bull quando esta estava em sua infância em 2006 e se tornou um pilar fundamental da equipe como seu diretor esportivo, ajudando a equipe a conquistar sete títulos mundiais de pilotos e seis de construtores com Sebastian Vettel e Verstappen.

Veja DEBATE sobre o QUALI para o GP de MIAMI de F1 | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!