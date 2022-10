Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen venceu o GP do Japão em Suzuka neste domingo para ser coroado campeão mundial de Fórmula 1 pela segunda vez.

O holandês apenas manteve a liderança da pole position no início em condições de chuva, o que rapidamente piorou e levou Carlos Sainz (Ferrari) a bater. A corrida teve bandeira vermelha na volta 3, o que levou a um longo atraso devido à chuva forte.

Como as condições melhoraram, a corrida foi reiniciada com 40 minutos restantes no relógio do evento, com Verstappen mantendo o domínio novamente e se afastando de Charles Leclerc, da Ferrari, para marcar sua 12ª vitória na temporada.

Leclerc acabou tendo que se defender do companheiro de equipe de Verstappen, Sergio Pérez, para terminar em segundo na pista, mas recebeu uma penalidade de 5 segundos dos comissários por ter levado vantagem em um corte na chicane.

Isso o empurrou para o terceiro lugar e foi o suficiente para Verstappen ser confirmado como campeão, já que todos os pontos foram concedidos, apesar da corrida ter apenas 28 voltas.

Outro punido, Pierre Gasly, teve 20 segundos acrescidos em seu tempo final de prova, por ter corrido rápido demais durante bandeira vermelha.

