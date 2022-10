Carregar reprodutor de áudio

Suzuka foi palco da 18ª etapa do campeonato de 2022 da Fórmula 1. A corrida confirmou o bicampeonato de Max Verstappen, após o holandês ter vencido a prova e ver Charles Leclerc ser punido em 5 segundos e ficar na terceira posição. Como a corrida distribuiu a totalidade de pontos, mesmo com pouco mais de 50% dela percorrida, os campeonatos de pilotos e construtores tiveram mudanças.

Além do título de Verstappen, a Red Bull pode comemorar a volta da vice-liderança de Sergio Pérez sobre Leclerc, com apenas um ponto separando os dois pilotos.

No campeonato de construtores, a Red Bull deu um grande passo para o título, abrindo 165 pontos, faltando quatro etapas, sendo uma delas, a do GP de São Paulo, tendo a corrida sprint.

Veja como está a tabela do campeonato de pilotos após o GP do Japão

CONSTRUTORES

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 619 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 - - - 2 Ferrari 454 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 - - - 3 Mercedes 387 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 - - - 4 Alpine 143 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - 18 - - - 5 McLaren 130 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 1 - - - 6 Alfa Romeo 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - - - 7 Aston Martin Racing 45 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 8 - - - 8 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - 9 AlphaTauri 34 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - - - - 10 Williams 8 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - -

