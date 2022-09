Carregar reprodutor de áudio

Após a notícia de que contratação de Colton Herta não está mais nos planos da AlphaTauri, Graham Rahal usou o Twitter para expressar o descontentamento com a Fórmula 1. Ele acusou a categoria de estar interessada apenas no dinheiro das empresas americanas. O piloto da IndyCar ainda disse que Herta é melhor do que outros pilotos pagantes que já passaram pela categoria.

Tudo começou quando Rahal citou um tweet que dizia que: "F1 deixou isso claro há anos. Eles não têm interesse em pilotos americanos, apenas nos dólares americanos". Ele respondeu dizendo que:

"Está certo! A F1 é um esporte elitista. Eles não nos querem. Lembre-se disso. Eles querem o dinheiro das empresas americanas, querem o dinheiro dos americanos ricos. Eles não se importam com o resto. Sempre foi assim, sempre será", escreveu o piloto que já venceu seis vezes na Indy.

Na sequência, ele complementou a crítica:

"E para aqueles que quiserem falar que Colton Herta não 'ganhou' o direito. Vocês estão enganados. Ele é tão talentoso, se não o mais talentoso de todos. Ele é um vencedor. Ele chegou ao topo e se saiu excepcionalmente bem. A F1 teve pilotos pagantes por anos que não se comparam a Colton Herta. FATOS!", finalizou Graham Rahal.

