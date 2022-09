Carregar reprodutor de áudio

Red Bull e Porsche não estarão mais juntas na Fórmula 1. O acordo acabou caindo por terra, mas desde então, de acordo com o conselheiro da equipe, Helmut Marko, outras marcas mostraram interesse em se juntar a Red Bull.

Tudo parecia caminhar perfeitamente para que o anúncio da entrada da Porsche na F1 acontecesse, a montadora inclusive tinha chegado a registrar o slogan "F1nally" e gerado grande expectativa em todos sobre quando finalmente oficializariam o acordo.

Mas, uma divergência em razão ao valor das ações e quem estaria no comando da equipe acabou sendo motivo para o fim da parceria. Contudo, de acordo com Marko - em entrevista à rádio austríaca OE3, desde que o fim da negociação com a Porschei veio à tona, outras marcas apareceram interessadas em estar ao lado da Red Bull, mesmo com a equipe entendendo que é completamente autossuficiente.

"Surpreendentemente, recebemos alguns inquéritos [de outras marcas] agora que o cancelamento da Porsche se tornou oficial”, revelou. “Não precisamos de ninguém neste momento. Mas se se verificar que existem sinergias e vantagens, então estamos abertos."

O conselheiro da Red Bull também contou um pouco mais sobre os motivos que levaram ao fim da parceira entre as duas marcas.

“No decurso das conversações, tornou-se claro que, para o projeto global, esta cooperação não teria trazido qualquer vantagem a nenhuma das partes”, disse Marko. “A eficiência da Red Bull Racing foi primordial, a equipa deve continuar a ser tão bem-sucedida como tem sido nos últimos dez ou doze anos”.

“Estamos numa boa posição. Temos o piloto mais rápido da grid até 2028, temos Adrian Newey, o melhor projetista, e temos uma fábrica de motores que está totalmente operacional dentro de 55 semanas, o primeiro motor já funcionou, o que significa que somos completamente autossuficientes."

Vale lembrar que a Honda volta a ser um nome fortemente ligado a Red Bull. Ao lado da equipe até 2025, a montadora, recentemente, deixou a entender que pode renovar a parceria para além do contrato atual.

SER F..., dedicado, estudar muito e mais: RICO PENTEADO dá dicas de como chegar à F1 Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music