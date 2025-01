A Aston Martin confirmou que Felipe Drugovich continuará como piloto de testes e reserva da equipe para a temporada de 2025 da Fórmula 1.

O piloto brasileiro tem sido parte integrante da equipe desde 2022, tendo algumas incursões com o carro da principal categoria do automobilismo mundial. Mais notavelmente, participou de cinco sessões de treino livre e três testes de fim de temporada para a equipe, além de substituir Lance Stroll, que se machucou, durante os testes de pré-temporada de 2023 no Bahrein.

"Estou, obviamente, muito satisfeito por permanecer na Aston Martin pela terceira temporada completa como piloto de teste e reserva”, disse Drugovich em um comunicado do time. “Há muito ímpeto nesta equipe, e estou animado para ver o que podemos alcançar juntos. As incríveis novas instalações no AMRTC, incluindo o novo simulador, demonstram a ambição aqui, e estou comprometido em fazer parte do sucesso de longo prazo da Aston Martin. Como sempre, quero agradecer à equipe por seu apoio contínuo."

Mike Krack, diretor de corridas da Aston Martin Aramco, comentou: "Felipe tem sido um membro vital da nossa equipe desde que entrou, e estamos muito satisfeitos em continuar trabalhando com ele em 2025 – ele é um verdadeiro trunfo. Suas contribuições nos bastidores, particularmente no simulador e durante as sessões de teste, foram inestimáveis, e ele não dá um passo em falso ao volante. A dedicação e o feedback de Felipe desempenharam um papel crucial em nosso progresso, e estamos confiantes de que ele continuará a causar um impacto significativo como parte de nossa equipe.

"Desejamos a ele boa sorte nas próximas 24 Horas de Daytona", disse o ex-chefe da equipe, se referindo ao próximo desafio do brasileiro.

