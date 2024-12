Felipe Drugovich foi o nono colocado no primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, última etapa da temporada de 2024.

Mais do que a colocação, o brasileiro esteve à frente entre todos os novatos que estiveram na sessão, além dos experientes como Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Mas o principal nome que o paranaense superou na tabela de tempos é o mais rodado n categoria e seu companheiro de equipe: Fernando Alonso.

"Não sei se eu fico feliz ou se eu fico bravo, porque isso só demonstra que eu devia estar correndo", disse Drugovich à repórter do UOL, Julianne Cerasoli.

O futuro de Drugovich segue incerto para 2025, podendo seguir como reserva da Aston Martin na F1 e podendo embarcar em alguma categoria de endurance. Em tese, apenas a situação das equipes Red Bull e RB deixa alguma vaga em aberto no grid para 2025, mas sem qualquer chance para o brasileiro.

