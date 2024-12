Lawson: Drugovich superou Stroll e Alonso, seu é lugar na F1

No GP de Abu Dhabi, que fechou a temporada de 2024 da Fórmula 1, Felipe Drugovich recebeu mais uma oportundiade de guiar pela Aston Martin. A equipe não estava envolvida no 'enrosco' pelo título e pôde dar mais alguns quilômetros para o brasileiro no treino livre.

Drugovich conquistou tempos melhores do que os de Fernando Alonso, o que fez com que Liam Lawson, recém contrato pela Red Bull, deixasse claro que acredita que o brasileiro deveria ter um assento na F1.

"É uma loucura que ele não tenha entrado", disse Lawson ao jornal Marca. "Se alguém merece uma vaga neste momento, é Felipe Drugovich. Ele certamente merece uma vaga".

"No GP de Abu Dhabi do ano passado, ele foi mais rápido que Lance Stroll no primeiro treino livre e terminou em terceiro", lembrou Lawson. "E em 2024 ele foi mais rápido do que Fernando Alonso nos treinos".

Sem dúvida, tirar conclusões de longo alcance sobre quem é o piloto mais rápido "internamente" a partir de uma sessão de treinos livres parece temerário, especialmente quando um bicampeão mundial está envolvido na comparação.

