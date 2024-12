Mike Krack, chefe de equipe da Aston Martin, elogiou a performance de Felipe Drugovich durante o primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1. O brasileiro foi o mais rápido dos sete novatos que correram na sessão de sexta-feira, conquistando a nona colocação do TL1.

Krack, em entrevista ao canal de televisão alemão Sky Sports Germany, afirmou que, embora Drugovich tenha feito uma boa sessão, as posições finais devem ser encaradas com cautela:

"Excelente trabalho do Felipe [Drugovich]. Acho que deu para perceber isso: Todas as equipes tinham muitos programas aerodinâmicos, algum tipo de equipamento nos carros".

"Isso também se deve ao fato de que não será permitido fazer isso nos testes da próxima semana [de pós-temporada], então é preciso antecipar tudo aqui".

"Também havia alguns novatos hoje, o que não se pode esquecer, então é preciso ter um pouco de cuidado com as posições. Os dois pilotos foram sólidos. Felipe fez um ótimo trabalho, como esperado, como sempre".

O chefe de equipe da Aston também falou sobre o caso de Fernando Alonso, que expressou sua revolta com o carro para a equipe pelo rádio durante a sessão.

"Devido a essa sessão relativamente longa e grande, estávamos um pouco no meio das longas corridas dos outros com os pneus macios, então tivemos que tomar medidas evasivas, depois queríamos forçar, então alguns estavam no caminho, e então houve alguns comentários do Fernando".

"Ele não ficou muito feliz com isso. Isso é normal. Quando você está fora de sincronia, situações como essa acontecem. É sempre assim".

