O ex-chefe de equipe da Aston Martin, Mike Krack, insistiu que o proprietário Lawrence Stroll é compreensivo e apoia a jornada enfrentada para chegar ao topo da Fórmula 1, apesar de sua "impaciência" pelo sucesso.

O empresário canadense apoio a equipe Force India na década passada, mudando o nome para Racing Point antes de fazer a transição para a fabricante de carros de luxo britânica.

Desde que introduziu a Aston Martin de volta à F1, a equipe baseada em Silverstone passou por um rápido aumento na forma de um influxo de pessoal, incluindo alguns dos maiores nomes do esporte, como Adrian Newey - que se junta à equipe antes da temporada de 2026 -, além de construir uma nova fábrica de última geração.

Mas os resultados na pista desde o início impressionante da temporada de 2023, em que Fernando Alonso surgiu como o adversário mais próximo de Max Verstappen na pista no início do ano, decepcionaram, com a equipe se consolidando em quinto lugar na classificação dos construtores, embora muito longe dos quatro primeiros e forçada a lutar por sobras com o resto do meio-campo.

Falando ao Motorsport.com sobre a opinião de Stroll sobre o projeto, Krack - que foi nomeado diretor de corridas como parte de uma reformulação da gerência - disse: "Bem, ele continuou a dar apoio, especialmente quando você vê o recrutamento que ele fez desde então".

"Portanto, realmente parece que [ele está dizendo], 'eles precisam de mais ajuda, precisam de mais conhecimento' e ele vai e faz isso. Acho que é isso que o caracteriza. Você vê que ele quer se sair bem, quer apoiar, quer ajudar".

"Ele também é impaciente, o que é compreensível, mas a combinação do apoio, da impaciência, mas também da compreensão de como isso é difícil, fez com que ele... Não estou dizendo para dar tempo, mas para compreender que, às vezes, não é assim: "virar a chave" - você coloca tudo no lugar e tem que funcionar".

"Acho que ele disse recentemente: 'este é o projeto mais complicado que já tive' ou 'o projeto mais difícil que já tive até agora', o que mostra que ele também quer apertar os botões certos e que há muitos seres humanos envolvidos. É uma grande tarefa".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Adrian Newey, Lawrence Stroll, proprietário, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team e Laura Winter Foto de: Andrew Ferraro

"Não vamos nos esquecer de que a concorrência é extremamente alta, a concorrência é dura. Não há uma equipe ruim no grid e veremos [isso] em 2026, quando tivermos uma nova equipe. Eu gostaria de ver como isso vai se desenrolar porque o nível, como eu disse, é incrivelmente alto e você também quer os holofotes o tempo todo".

Referindo-se às situações que surgem quando as atualizações não funcionam como desejado, Krack acrescentou: "Você se expõe, não funciona e tem de explicar por que não funciona".

"Portanto, estamos nessa agora e temos que fazer o melhor possível. Lawrence nos dá apoio, mas também é ambicioso e tem tudo o que isso implica".

Krack já admitiu anteriormente que a equipe deve ser autocrítica para encontrar soluções para seu decepcionante arco de desenvolvimento nos últimos anos, mas ele apontou o pequeno espaço de manobra na F1 moderna como uma razão pela qual os ganhos podem ser tão difíceis de obter.

"O nível das equipes, quando você vê a distribuição dos tempos de volta agora na corrida ou na qualificação, principalmente, todos estão divididos em 0,8-0,9s e isso se resume ao nível de operação das equipes ou às nuances de "será que os pneus estavam na janela certa?" ou esse tipo de coisa", explicou.

"O nível das operações, o nível de tudo. A confiabilidade é extremamente alta e passa muito despercebida. Uma grande parte dessas equipes enormes é responsável por isso. O nível é tão alto e são as diferenças que fazem a diferença entre o primeiro e o segundo ou o quinto e o sexto".

