F1: Aston Martin confirma "pequeno incêndio" em túnel de vento

O fim de semana do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 começa com um susto para a Aston Martin, mas a milhares de quilômetros de distância do circuito de Jeddah. A equipe britânica sofreu um "pequeno incêndio" em uma de suas instalações mas, com sorte, sem consequências graves.

O incêndio aconteceu na fábrica da Aston em Brackley. Vários caminhões de bombeiro foram deslocados para apagar o fogo, localizado no túnel de vento da equipe. Segundo comunicado divulgado, a origem do incêndio foi no sistema de extração do túnel.

"Para aqueles que perguntaram sobre as notícias de um incêndio em uma de nossas fábricas no Reino Unido, podemos confirmar que houve sim um pequeno incêndio no sistema de extração de nosso túnel de vento, que foi rapidamente apagado. Muito obrigado a todos pela preocupação, significa muito para nós".

No momento, a Aston Martin segue com os planos de inaugurar uma nova sede próximo a Silverstone, onde fica a principal instalação da equipe. A previsão é que a fábrica fique pronta em 2022, e deve englobar todas as operações da equipe de Lawrence Stroll, sendo essa mais uma parte do seu plano de ter a Aston lutando pelo título da F1 em quatro ou cinco anos.

