F1 - Marko: "Circuitos de rua são uma das fraquezas de Hamilton"

A Fórmula 1 entra na reta final da temporada 2021 e, neste fim de semana, corre em Jeddah, para o GP da Arábia Saudita, uma prova que promete favorecer a Mercedes devido à alta média de velocidade da volta. Mas o consultor da Red Bull, Helmut Marko, pensa diferente, acreditando que sua equipe pode tirar vantagem do fato de Lewis Hamilton não ser bom em circuitos de rua.

Com uma média de velocidade inferior apenas à Monza, Jeddah promete ser uma pista muito dependente de motor e no GP da Itália os carros com unidades Mercedes se mostraram superiores aos rivais. Mas a Red Bull afirma que se prepara do melhor modo possível, com um programa intenso no simulador.

Todos os olhos estão voltados para a batalha entre Hamilton e Max Verstappen, já que apenas oito pontos separa os rivais com 52 ainda em jogo nas duas corridas restantes da temporada. Em entrevista ao canal RTL, Marko falou sobre a disputa.

"A intensidade dessa luta pelo título supera qualquer coisa que já experimentamos antes. Max está oito pontos à frente e isso é uma vantagem, mas não é suficiente. Mesmo assim, isso nos dá uma certa margem de segurança em termos de estratégia".

Questionado sobre a possibilidade de uma nova batida entre os dois na reta final, respondeu: "Quando se encontram na pista, isso sempre acaba estando por perto. Ninguém quer tirar o pé, o que é compreensível. Afinal, se um fizer, acaba fortalecendo o outro mentalmente".

E apesar de muitos apontarem o favoritismo de Jeddah para a Mercedes, Marko vê a etapa com outro pensamento.

"Não concordamos que a Mercedes estará muito à frente com um motor potente. Este é um circuito de rua, e uma das fraquezas de Hamilton são os circuitos de rua. Ele não foi bem em Mônaco, não venceu em Baku. Espero que essa tendência continue".

"Vamos para a prova com a intenção de vencer. Previsões de favoritismo nas pistas não se confirmaram neste ano. Além disso, Max está relaxado. Ele é uma pessoa muito consistente, se mantém longe das redes sociais e se concentra no que é importante para ele. Então ele não precisa fazer tantas coisas diferentes".

A afirmação de Marko sobre circuitos de rua serem um ponto fraco de Hamilton pode ser questionada, apesar de suas performances em 2021. Das cinco pistas em cidades que fazem parte do calendário em anos recentes, o heptacampeão é o recordista de vitórias no Canadá (7) e o segundo maior vencedor em Singapura (4). Em Mônaco, ele triunfou três vezes, além de duas na Austrália e uma no Azerbaijão.

