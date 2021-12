O chefe da Red Bull Christian Horner disse que Lewis Hamilton fez "pequenos comentários e provocações" a Max Verstappen durante a batalha pelo título da Fórmula 1 deste ano, mas que o holandês não se importou por sua legitimidade.

Esta disputa frequentemente se transforma em uma guerra de palavras, principalmente entre os líderes das escuderias, mas às vezes os pilotos também tentam obter superioridade mental falando um por um.

"Lewis continua fazendo pequenos comentários e provocações, mas acho que a coisa boa sobre Max é que isso o deixa completamente frio", disse Horner ao jornal britânico The Telegraph. "Ele é o que ela é. Pode pilotar um carro rápido e depois quer ir para casa e jogar PlayStation. É simples assim."

O chefe da Red Bull ainda comparou Verstappen a outro grande atleta: "Ele lembra as lutas de Tyson Fury, tem o mesmo coração. Você sabe que ele vai dar tudo de si, e mesmo se cair no chão, vai se levantar. Tem aquela força de vontade ardente, a determinação. Aposto que a primeira volta de Max será a mais rápida na Arábia Saudita."

Com exceção dos três abandonos e o nono lugar na Hungria, o holandês terminou entre os dois primeiros em todas as outras corridas, então seu equilíbrio é notável. Segundo Horner, esse será o caso no final da temporada e ele está ansioso para o desfecho.

"Foi incrivelmente impressionante o quão alto ele se apresentou este ano", comentou. "É calmo e resiste muito bem a pressões. Ele pilota melhor agora do que nunca."

"O Catar foi um bom exemplo disso quando não sentiu que poderia pegar Lewis, mas ainda queria se divertir. Max fala direto e diz o que vê. Ela não trabalha com um psicólogo esportivo; é assim que leva."

F1 2021: O que Jeddah reserva para disputa de título entre Verstappen e Hamilton? | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: