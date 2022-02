F1: Aston Martin sela acordo de patrocínio com Aramco

Carregar reprodutor de áudio

A companhia de petróleo e gás Aramco assinou um contrato de patrocínio com a Aston Martin, de acordo com o anunciado nesta quinta-feira (03).

A "parceria estratégica de longo prazo" significa que a equipe britânica será conhecida como Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team a partir de agora.

O acordo inclui direitos de patrocínio, um acordo de licenciamento e pesquisa e desenvolvimento conjuntos de combustíveis sustentáveis, lubrificantes avançados e materiais não metálicos em veículos, de acordo com um comunicado da equipe.

Gigante do petróleo da Arábia Saudita, a Aramco já tem um acordo com a Fórmula 1, com sua publicidade de pista em várias corridas ao longo da temporada.

"Estamos no esporte para vencer, então estou muito feliz em receber um parceiro incrível da estatura da Aramco, que aprendi com este processo tem uma tremenda quantidade de propriedade intelectual e capacidade técnica, que sei que ajudará muito nossa equipe a alcançar nossos objetivos de vencer campeonatos mundiais de Fórmula 1", disse o proprietário da equipe, Lawrence Stroll.

“Nossa parceria histórica demonstra a escala de nossa ambição de tornar nossa equipe uma força pioneira e vencedora na Fórmula 1 e mostrar a sustentabilidade e o desempenho dos produtos da Aramco”.

O vice-presidente sênior da Aramco, Mohammed Al Qahtani, acrescentou: "A parceria reflete os esforços da Aramco para reduzir as emissões nas indústrias automotiva e de transporte global.

"Nossa ambição é fornecer combustíveis e lubrificantes premium para o setor automotivo global, e nossa parceria com a equipe da Aston Martin ajudará a aumentar a conscientização sobre nossos produtos de alta qualidade.

“É uma aliança que aproveita nosso compromisso compartilhado com a excelência e a inovação em engenharia e tem o potencial de fornecer resultados vencedores dentro e fora da pista”.

A Aston Martin apresentará seu carro de 2022 em 10 de fevereiro, na sede da montadora em Gaydon.

