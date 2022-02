F1: Pilotos do Q3 devem ter escolha livre de pneus em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Desde 2006, a classificação da Fórmula 1 consiste em três partes: Q1, Q2 e Q3. Em 2014, também entrou em vigor a regra de que os pilotos que avançassem para a etapa final da sessão tinham que começar a corrida com os pneus em que marcaram seu tempo mais rápido no Q2. Para o resto do pelotão havia a escolha livre. Como resultado, em alguns casos, era mais favorável ficar em 11º ou 12º no grid do que em nono ou 10º.

Em tese, a regra deveria permitir diferentes estratégias, mas, na prática, os times que largavam à frente optavam pela mesma tática, além das diferenças das melhores para as piores equipes, que permitiam as grandes permanecerem á frente mesmo com compostos mais duros.

Em 2019 foi dado o primeiro passo para abolir a regra dos pneus para a temporada 2020, mas não houve apoio suficiente na época. O assunto voltou à tona em meados de 2021, com o efeito da mudança durante os fins de semana em que foram realizadas as corridas sprint, já que nesses GPs todos os pilotos também tinham escolha livre de pneus no domingo.

A reunião mais recente do Comitê Consultivo de Estratégia discutiu ainda mais essa mudança de regras e decidiu implementá-la para a temporada de 2022.

Com a novidade, será possível observar mudanças nas estratégias dos pilotos em comparação ao que era visto até o ano passado. Outro fator que pode embaralhar o grid será a estreia dos pneus de 18 polegadas, bem como o novo carro da categoria.

