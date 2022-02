Carregar reprodutor de áudio

A Alpine reestruturou setores de sua equipe de Fórmula 1 como parte de uma revisão planejada de intertemporada. Com a escuderia de Enstone procurando fazer mudanças para acelerar seu progresso no grid e brigar por título até 2025, o CEO Laurent Rossi avalia ajustes na organização antes do campeonato de 2022.

Embora ainda não haja confirmação sobre um possível chefe de equipe, com Otmar Szafnauer - ex-Aston Martin - fortemente cogitado, a equipe finalizou algumas mudanças na frente técnica.

Pat Fry, que já ocupou cargos seniores na McLaren e Ferrari, foi promovido ao posto de diretor técnico e seu antigo papel será ocupado por Matt Harman. Nesta função, ele será responsável por atividades importantes da Alpine, que incluirão definir a meta de desempenho do carro, apontar os pontos fortes da equipe e descobrir onde fazer melhorias no futuro.

Harman, que anteriormente era diretor de engenharia, será encarregado de entregar a performance esperada do veículo e classificar a organização abaixo dele. Tendo trabalhado anteriormente na Mercedes de 2011 a 2018 como chefe de unidades de potência e design de transmissão, ele poderá ajudar a fortalecer ainda mais a integração do motor Renault dentro do chassi.

Sobre a reestruturação, Rossi disse: "Estamos fortalecendo consideravelmente o time ao ter Pat e Matt no comando da engenharia em Enstone".

"Pat é um dos engenheiros mais experientes na Fórmula 1 e a direção e a experiência de Matt serão fundamentais para extrair todo o potencial de nossos carros de corrida, graças em particular à sua experiência única combinando chassi e desenvolvimento de motores."

A Alpine estabeleceu o objetivo de lutar por vitórias, e potencialmente pelo título, até o final do atual ciclo de regras, em 2025.

Para conseguir isso, Rossi falou abertamente sobre a necessidade de mudar a forma como as coisas são conduzidas na equipe, depois de três anos consecutivos - dois como Renault - em quinto lugar no mundial de construtores.

Conversando com o Motorsport.com no final da temporada passada, ele reiterou: "Não está de acordo com o que queremos".

"Eu claramente desejo que a escuderia lute por pódios e vença até o final do próximo regulamento, ou seja, 2024/25, dependendo de quando decidirem mudar para o novo pacote de regras. Para isso, precisamos evoluir um pouco."

"O time avançou muito bem nos últimos anos, mas agora, passar para a próxima fase e se tornar o melhor dos melhores, em vez de apenas o melhor do resto, é outra evolução necessária", concluiu.

