F1: Aston Martin tem cautela com "hype" criado após pré-temporada

Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin foi uma das equipes que deixou uma impressão positiva após a pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com muitos indagando se o time de Silverstone não pode ser uma das surpresas de 2023. Mas o chefe Mike Krack tenta manter a cautela com as expectativas criadas pelos fãs e pelo paddock.

Apesar da Aston ter obtido apenas o sétimo melhor tempo no agregado das sessões, seu ritmo consistente nas simulações de corrida com Fernando Alonso chamou a atenção dos rivais, com alguns sugerindo que a Aston pode ser a quarta força do ano, atrás de Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Porém, quando questionado sobre uma possível mudança nas expectativas, Krack rapidamente descartou a possibilidade, comparando com o que aconteceu no ano passado.

"Não tenho certeza. Para ser honesto, acho que é muito difícil fazer um julgamento real em um teste como esse. Vou dar um exemplo. No ano passado, fomos P4 e P10 no final dos três dias, e parece que estamos em uma situação similar".

"E na corrida, caímos ainda no Q1 [da classificação]. Então isso diz o quanto que podemos tirar de indicação nos testes. Então acho que, para nós, o importante é não perdemos nossos objetivos de vista. O foco é dar um passo adiante na performance do carro. Esse segue sendo nosso objetivo e, se conseguimos isso ou não, veremos semana que vem".

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Krack reconheceu que o carro parece bom nas simulações de corrida, mas sugeriu também que isso pode ser mais relacionado às condições da pista.

"A simulação realmente não foi ruim. Mas também não podemos esquecer que as condições de pista foram muito boas. Havia muita borracha porque as outras equipes também estavam com pneus novos, e pneus mais macios".

"E isso ajuda em uma simulação de corrida. Então, novamente, é bom ter boas simulações, mas é preciso colocá-las no contexto correto, evitar sonhar. Como Fernando já disse, não há milagres na F1".

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com discute duelos internos das equipes da F1 em 2023 Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music