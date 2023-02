Carregar reprodutor de áudio

Após o primeiro contato oficial durante os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, Max Verstappen disse que o RB19, carro de 2023 da Red Bull, é "definitivamente uma melhora" em relação ao já dominante RB18 do ano passado, alertando ainda os rivais de que há mais melhoras a caminho.

O carro já se mostrou rápido desde o começo do testes na quinta-feira, com poucos problemas aparentes ao longo dos três dias, mesmo que Verstappen tenha perdido tempo de pista na sexta-feira. O holandês correu sozinho na quinta e dividiu o tempo com Sergio Pérez na sexta, com o mexicano sendo o única na pista no sábado.

"Acho que o carro está trabalhando muito bem", disse. "Fizemos muitas coisas que gostaríamos de testar, e tudo está muito interessante, o que estamos testando. Então foram dias muito positivos para mim. No geral, gostei de guiar o carro".

Verstappen destacou ainda que a sensação do carro é diferente em comparação ao RB18.

"Há algumas diferenças entre os carros. Então a sensação é definitivamente diferente. Acho que é um pouco relacionado aos pneus. Mas, no geral, acho que é definitivamente uma melhora em relação ao ano passado".

"O principal problema que tivemos no ano passado era o sobrepeso. Então, no começo, o carro era preguiçoso nas curvas, porque o peso estava mal distribuído".

"Ao longo do ano, nos livramos disso, e era possível ver a melhora da performance, virou mais um carro de corrida. Neste ano é uma continuação, mas há também coisas que encontramos e colocamos no carro. E temos ainda coisas por vir, um trabalho em progresso. Mas sabemos quais são nossas limitações. Vamos trabalhar ao redor disso".

Questionado sobre sua confiança para a abertura do campeonato, ele disse: "Não é apenas sobre confiança, é sobre acertar a performance. Acho que tivemos dias de teste bem positivos e aprendemos muito. Com sorte vamos iniciar bem o fim de semana e ver onde estaremos".

Verstappen não quer focar muito na ordem de forças: "Não sei, é difícil de dizer. Acho que o mais importante é focarmos em nós mesmos. Estamos felizes com o que estamos fazendo".

