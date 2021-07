A Fórmula 1 deve realizar uma pré-temporada mais extensa na virada de ano. Ao que tudo indica, serão duas semanas, com três dias em Barcelona e mais três no Bahrein. As informações vazaram da sede da categoria, junto a pistas sobre o calendário.

Em 2021, os testes foram reduzidos devido à pandemia de Covid-19. A mudança não foi um problema grande para os engenheiros, que conseguiram lidar com o tempo reduzido. No entanto, os pilotos não acharam o suficiente para se acostumarem e alguns mal andaram, como Sebastian Vettel.

Para o próximo campeonato, as equipes terão maior quilometragem, serão duas semanas de testes com três sessões cada, tal qual 2020. A próxima temporada também reserva um novo desafio às escuderias: mudança de regulamento. Os carros passarão por mudanças aerodinâmicas drásticas, compare com os atuais.

Nas últimas semanas, houve muita discussão sobre como realizar a pré-temporada com os novos bólidos, ainda mais com a situação incerta de Melbourne, abertura do mundial. A solução encontrada pela categoria foi levar à circuitos diferentes, primeiro a Barcelona, de 23 a 25 de fevereiro, e depois ao Bahrein, de 11 a 13 de março.

Em Sakhir, a Pirelli pode coletar dados sobre os novos pneus de 18 polegadas em condições mais quentes. Diferentemente da Espanha, que registra temperaturas amenas nessa época do ano.

Informações sobre o calendário também vazaram. A temporada provavelmente começará em 20 de março, no Bahrein. No entanto, o GP da Arábia Saudita aparece como candidato a estar no início do mundial. O Príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, governador de Meca, deseja que o país seja uma das sedes de corrida sprint.

