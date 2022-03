Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, acha que Charles Leclerc está pilotando no nível de um candidato ao campeonato mundial de Fórmula 1 depois de ficar em primeiro e segundo nas duas corridas de abertura de 2022.

Leclerc conquistou uma vitória dominante no Bahrein e parecia bem para vencer o GP da Arábia Saudita no fim de semana passado, mas teve que se contentar com o segundo lugar atrás de Max Verstappen, após uma boa briga.

Tendo superado o companheiro de equipe, Carlos Sainz, nas duas primeiras corridas no Oriente Médio, Leclerc agora lidera o campeonato mundial por 12 pontos sobre o espanhol, com Verstappen 20 pontos atrás, após sua vitória em Jeddah e desistência no Bahrein.

Quando perguntado se o piloto de 24 anos está pilotando como alguém que pode vencer o campeonato mundial, Binotto disse: "Acho que sim".

“Mas é algo que eu esperava ao renovar com ele no ano passado até 2024, porque sabemos do que ele é capaz.

“Acho que ele está simplesmente demonstrando que é capaz de lutar pelo campeonato. Sem dúvida, ele tem talento, capacidade, é um piloto muito bom e estamos muito felizes com o que ele está provando nessas duas corridas”.

Autocrítico, Leclerc reconheceu que começou a trabalhar com a nova geração de carros, mas acrescentou que ainda encontrou várias áreas para melhorar "para desbloquear mais desempenho".

"Estou muito feliz com este início de temporada, com certeza", disse Leclerc. "Estou trabalhando bem com a equipe e a preparação para as primeiras corridas foi muito boa, então me sinto bem no geral.

"Mas, definitivamente, há mais por vir. O que me deixa feliz não é realmente o desempenho, mas sei exatamente onde ainda preciso trabalhar e o que preciso melhorar para obter mais desempenho.

"Se será suficiente ou não vencer o campeonato mundial, não faço ideia. Ainda é muito cedo na temporada, mas digamos que é um começo muito bom.

“Como eu disse muitas vezes, acho que o desenvolvimento será fundamental e nós, como pilotos, precisamos ajudar a equipe da melhor maneira possível para manter essa competitividade”.

