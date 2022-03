Carregar reprodutor de áudio

O Podcast Motorsport.com chega à edição 170, trazendo a repercussão do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, analisando mais uma disputa – por enquanto na pista – entre Max Verstappen, o vencedor da prova, e Charles Leclerc, da Ferrari.

Os repórteres Carlos Costa e Guilherme Longo observam se os embates entre os dois jovens pilotos se tornarão constantes e se teremos uma rivalidade nos mesmos moldes entre o piloto holandês e Lewis Hamilton, que agitou a categoria no ano passado. O programa também fala da crise da Mercedes e da decisão de pilotos e categoria sobre a continuidade da corrida, mesmo com os bombardeios em Jeddah.

