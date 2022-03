VÍDEO: Veja como ficou Spa-Francorchamps após a reforma

Carregar reprodutor de áudio

Recentemente, a direção do Circuito de Spa-Francorchamps, palco do GP da Bélgica de Fórmula 1, anunciou a conclusão da primeira fase da reforma no autódromo, visando torná-lo mais seguro para os pilotos e para o retorno das corridas de moto, começando com as 24h de Moto de Spa, marcada para este semestre.

As obras foram iniciadas em novembro do ano passado, com um orçamento de aproximadamente 130 milhões de reais para esta primeira fase. Para que o circuito pudesse receber a licença da Federação Internacional de Motociclismo, foram feitas grandes mudanças em várias áreas de escape. Algumas áreas de asfalto foram aumentadas, enquanto outras estão sendo substituídas por caixas de brita.

As áreas de escape maiores e novas caixas de brita também devem beneficiar as corridas de carro, após uma sequência de acidentes sérios na F1, Fórmula 2, W Series e as 24 Horas de Spa nos últimos dois anos.

Em meio ao trabalho de segurança, Spa também construiu novas arquibancadas, o que levou à destruição do famoso chalé que ficava ao lado da subida da Eau Rouge, com visão para o primeiro setor da pista e o paddock.

Uma das maiores preocupações dos fãs era que a reforma alterasse o traçado da pista, comprometendo a icônica curva Eau Rouge, uma das mais desafiadoras da F1, mas também palco de acidentes importantes. Diferentemente do foi propagado nas redes sociais, o layout original permanece, mas as áreas de escape de asfalto foram expandidas em ambos os lados.

